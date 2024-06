Intelligence artificielle de LinkedIn : votre coach personnel pour rédiger lettres de motivation et CV

Grâce à l'intelligence artificielle générative, l'outil de recherche d'emploi de la plateforme est en cours d'amélioration. Quels nouveaux avantages cette innovation pourrait-elle apporter aux chercheurs d'emploi ?

Tl;dr LinkedIn a introduit de nouveaux outils assistés par l’IA.

Les modifications visent à accélérer la recherche d’emploi.

Paramètres personnalisés et rédaction de CV sont parmi les nouveautés.

Les outils restent à des stades préliminaires de développement.

LinkedIn et l’intelligence artificielle au service de la recherche d’emploi

L’an dernier, LinkedIn a commencé à expérimenter l’intégration d’outils basés sur l’IA pour assister les chercheurs d’emploi sur sa plateforme. Aujourd’hui, l’entreprise élargit encore ses capacités en offrant à ses abonnés premium une vaste gamme de nouvelles fonctionnalités.

Accélérer le processus de recherche

Le but de ces améliorations est de rendre plus rapide et moins laborieux certains aspects de la recherche d’emploi. Grâce aux ajustements opérés sur la fonctionnalité de recherche d’emploi, il est désormais possible de chercher des postes avec des phrases telles que “Trouver un emploi dans le marketing entièrement à distance et payant au moins 100 000 dollars par an” ou “Trouver des rôles de développement commercial en biotechnologie”.

Des outils personnalisés pour chaque candidat

Lorsque vous mettez la main sur un rôle qui vous intéresse, un assistant intégré est à même de vous donner des indications sur vos qualifications et de vous aider dans votre candidature. Vous avez la possibilité d’envoyer une copie de votre CV actuel et l’intelligence artificielle de LinkedIn vous donnera des conseils quant aux actualisations à faire en fonction de la description du poste recherché. Cela peut aller de la mise en relief d’expériences précises jusqu’à la reformulation intégrale de certaines sections du document. De même, LinkedIn est capable de générer des lettres de motivation basées sur votre expérience et le poste pour lequel vous voulez postuler.

Au-delà de toutes ces améliorations, comme le souligne Rohan Rajiv, responsable produit chez LinkedIn, ces outils ont pour vocation d’être de simples points de départ pour démarrer votre recherche. “Nous voulons faciliter le travail à ceux qui ont du mal à narrer leur histoire, qui peinent à démarrer devant un écran blanc“, précise-t-il. En revanche, il a tenu à rappeler que l’entreprise en est toujours au stade relativement initial de son virage vers l’intelligence artificielle et que davantage d’automatisation des processus pourrait être envisagée à l’avenir.