Amazon pourrait enrichir Prime Video avec une option multivue

Avec la fonction multivue, la plateforme de streaming Amazon Prime Video vise à offrir une expérience plus immersive en permettant aux utilisateurs de suivre plusieurs programmes en même temps.

Tl;dr Amazon Prime Video pourrait introduire une fonction multivue, permettant de visionner plusieurs flux simultanément sur un seul écran.

Cette fonctionnalité s’inspire de YouTube TV.

Les défis techniques incluent la gestion de la qualité vidéo et l’optimisation de l’interface pour une utilisation fluide et intuitive.

Une innovation inspirée de YouTube TV

La fonction multivue a été introduite par YouTube TV en 2023 pour permettre aux utilisateurs de visionner jusqu’à quatre flux vidéo sur un seul écran. Cette fonctionnalité, pensée pour le sport et les événements en direct, offre un gain de confort et d’interactivité. Amazon pourrait s’inspirer de ce concept pour enrichir son service Prime Video. Avec cette évolution, les abonnés pourraient suivre plusieurs matchs ou combiner un programme principal avec d’autres contenus simultanément. En répliquant ce succès, Amazon s’assurerait un avantage stratégique face à la concurrence.

Une stratégie axée sur le contenu sportif

Depuis quelques années, Amazon investit massivement dans les droits sportifs, notamment la NFL, Roland-Garros ou la Premier League. Une fonctionnalité multivue viendrait compléter cette stratégie en offrant aux fans un outil puissant pour maximiser leur expérience. Imaginez suivre plusieurs matchs d’une même compétition ou alterner entre les programmes sans effort. Ce positionnement renforcerait Prime Video comme une plateforme incontournable pour les amateurs de sport, tout en attirant de nouveaux abonnés séduits par une offre plus diversifiée.

Une expérience enrichie pour les utilisateurs

Le multivue bénéficierait à un large public. Les amateurs de sport pourraient surveiller plusieurs compétitions en simultané, tandis que les familles ou colocataires pourraient profiter de plusieurs programmes sans conflit. Pour les événements en direct, comme les cérémonies ou les concerts, cette fonction permettrait de visualiser plusieurs angles ou points de vue en temps réel. De plus, les spectateurs gagneraient du temps et de la flexibilité, car ils n’auraient plus à jongler entre les écrans ou à zapper constamment.

Des défis techniques pour une expérience fluide

Mettre en œuvre une fonctionnalité multivue exige une infrastructure robuste pour gérer plusieurs flux vidéo sans compromettre la qualité. La stabilité du réseau, la latence et les performances sur différents appareils seront des enjeux majeurs. Amazon devra également concevoir une interface intuitive, permettant aux utilisateurs de sélectionner et organiser leurs flux facilement. Enfin, le défi sera de répondre aux attentes variées des abonnés, en adaptant l’offre aux préférences locales et aux différents types de contenu, pour en faire un vrai succès.