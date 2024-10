Amazon va intégrer Apple TV+ à Prime Video

Amazon prévoit d'intégrer Apple TV+ à Prime Video ce mois-ci : voici ce que nous savons.

Tl;dr Amazon intégrera Apple TV+ à sa plateforme Prime Video.

L’abonnement à Apple TV+ coûtera 9,99$ par mois via Prime Video.

L’intégration vise à simplifier l’expérience de streaming pour les clients.

Amazon renforce son offre de streaming

Amazon a récemment annoncé une nouvelle qui ravira sans doute les amateurs de streaming : l’intégration d’Apple TV+ à sa plateforme Prime Video. Prévu pour plus tard ce mois-ci aux États-Unis, cet ajout permettra aux membres Prime de souscrire à Apple TV+ directement via l’application Prime Video pour un coût additionnel de 9,99$ par mois.

Un accès simplifié à un catalogue de qualité

Les utilisateurs d’Amazon Prime Video n’auront plus besoin de jongler entre plusieurs applications ou abonnements pour accéder à leur contenu préféré. Des séries primées telles que “Slow Horses” et “Severance”, ainsi que des films à succès comme “Coda” et “Greyhound”, seront désormais accessibles directement sur Prime Video.

Une volonté affirmée des deux géants du streaming

Mike Hopkins, vice-président senior et responsable de Prime Video et Amazon MGM Studios a déclaré : “Nous sommes fiers d’accueillir Apple TV+ et ses émissions, films et événements populaires et acclamés par la critique sur Prime Video”. De son côté, Eddy Cue, Vice-président senior des services Apple, a affirmé : “Nous voulons rendre Apple TV+ et sa bibliothèque primée de séries et de films disponibles pour le plus grand nombre de téléspectateurs possible”.

Une expérience de streaming optimisée et enrichie

L’objectif de cette intégration est double : simplifier l’expérience de streaming et enrichir le contenu proposé. En effet, tout sera désormais centralisé sous un même toit, avec une seule relation de facturation, le tout accessible via l’application familière Prime Video. De plus, l’ajout d’Apple TV+ apporte plus de contenu premium à Prime Video. Avec des séries acclamées par la critique comme “Ted Lasso” et des films comme “Coda”, Apple TV+ apporte prestige et divertissement à l’écosystème Prime Video.

Le lancement de cette intégration offre une occasion parfaite pour les membres Prime de plonger dans le monde des originaux Apple tout en gardant tout soigneusement organisé au sein de la plateforme Prime Video. De plus, l’abonnement est entièrement flexible, permettant aux utilisateurs d’annuler à tout moment.

Si vous êtes nouveau sur Apple TV+ et souhaitez en savoir plus avant d’acheter l’abonnement supplémentaire, pourquoi ne pas vous inscrire pour un essai gratuit ? Vous pouvez annuler l’essai gratuit avant que Apple TV+ n’arrive sur Prime Video – bien que personnellement, nous pensons que l’abonnement supplémentaire en vaudra la peine.