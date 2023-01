Sorare signe un partenariat avec la Premier League. De quoi attirer encore de nouveaux joueurs.

Sorare, le jeu de simulation sportive que l’on ne présente plus, annonce aujourd’hui avoir signé un accord de licence avec la Premier League pour quatre ans. Ce partenariat permettra à Sorare de diffuser des cartes à collectionner numériques des joueurs des 20 clubs de Premier League, pour attirer encore davantage de fans dans ses filets.

Sorare signe un partenariat avec la Premier League

Désormais, les fans de Premier League pourront s’échanger des cartes de leurs joueurs préférés évoluant dans le championnat anglais. Comme à l’accoutumée, pour marquer ce nouveau partenariat, Sorare en profite pour introduire de nouvelles fonctionnalités, notamment des compétitions spéciales Premier League, un mode draft et des compétitions en mode plafonné.

Compétition de football la plus suivie au monde, la Premier League est une véritable tradition au Royaume-Uni, et à l’étranger. Avec des matchs diffusés à 880 millions de foyers dans 188 pays par 90 diffuseurs et plus de 400 chaînes, il ne fait aucun doute que les stars de ce championnat attireront de nombreux nouveaux joueurs. De quoi faire grimper les quelque 3 millions d’utilisateurs qui s’échangent déjà des cartes et se livrent des compétitions acharnées.

Depuis sa création en 2018, Sorare enregistre une croissance effrénée, aujourd’hui associée à plus de 300 organisations sportives – La Liga, la Bundesliga, la Serie A pour le football -. Depuis l’année dernière, la plateforme s’est même ouverte au baseball et au basketball avec des partenariats avec la MLB et la NBA.

De quoi attirer encore de nouveaux joueurs

Pour Richard Masters, Directeur Général de la Premier League : “La façon dont les supporters suivent leurs équipes et leurs joueurs préférés évolue et la Premier League est toujours à la recherche de moyens pour connecter avec ses fans. Les cartes numériques à collectionner et le jeu en ligne innovant que propose Sorare représentent une nouvelle façon pour eux de se sentir plus proches de la Premier League, qu’ils regardent dans le stade ou depuis chez eux, dans le monde entier. Nous pensons que Sorare est le partenaire idéal pour la Premier League et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration.”

Même son de cloche chez Nicolas Julia, directeur général et cofondateur de Sorare : “En tant que passionnés de football, nous rêvions de ce partenariat depuis la création de notre entreprise. Il s’agit d’une étape importante pour nous, car nous poursuivons notre objectif de créer une communauté sportive mondiale attrayante pour les fans. Nous sommes extrêmement fiers d’avoir noué un partenariat avec trois des plus grandes ligues sportives du monde : la Premier League, la NBA et la MLB.”