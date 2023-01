Football Manager 2023 : la simulation de foot arrive enfin sur PS5

La licence Football Manager de Sports Interactive fera ses grands débuts sur PS5 dès le mois de février prochain.

Initialement prévue pour le 8 novembre 2022, la version PS5 de Football Manager 2023 avait été retardée pour une durée indéterminée à cause de complications imprévues qui sont survenues pendant le processus de soumission et de validation. Après trois mois d’attente, Sports Interactive annonce que FM23 sortira le 1er février sur la console next-gen de Sony. Une réduction de 20% attend d’ailleurs les abonnés du PlayStation Plus jusqu’au 14 février prochain à 16h.

We’re delighted to announce that Football Manager 2023 Console will release on PlayStation 5 on February 1st.#FM23Console will launch with a 20% discount for PlayStation Plus subscribers.

Thank you for your patience as we worked to make this possible 💜

