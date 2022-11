Football Manager 2023 : la version PS5 est retardée pour une durée indéterminée

Des complications survenues pendant le processus de soumission et d’approbation expliquent le report de Football Manager 2023 sur PS5.

Disponible depuis le début de la semaine sur Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, PC (Steam/Epic Games/Microsoft Store), Apple Arcade (iPhone/iPad/Mac/Apple TV), iOS et Android, Football Manager 2023 devait également arriver sur la PS5 de Sony Interactive Entertainment, mais diverses complications durant la finalisation du développement ont amené le studio britannique Sports Interactive à repousser cette sortie sans avoir de nouvelle date à communiquer pour le moment :

Nous sommes profondément désolés par ce problème, que nous avons tenté de résoudre sans relâche avec nos partenaires pendant plusieurs semaines. La décision de reporter Football Manager 2023 sur PS5 a été particulièrement difficile à prendre, puisque de nombreuses personnes talentueuses chez Sports Interactive ont travaillé d’arrache pied pendant de longs mois pour lui donner vie. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre aux possesseurs de PS5 de profiter le plus tôt possible de la richesse de notre titre.

Avec des ajouts majeurs et des améliorations apportées à des domaines clés du jeu, Football Manager 2023 élève la licence renommée vers de nouveaux sommets. Plus de 8,8 millions de matchs ont été joués pendant l’accès anticipé bêta. FM23 a également enregistré de solides précommandes et des préinscriptions records. Enfin, avec l’absence d’un disque et d’un livret pour l’édition physique de FM23, ainsi que des améliorations sur l’éco-emballage, Sports Interactive a réalisé une réduction de 47% de l’empreinte carbone générale de l’emballage pour FM23 par rapport à celle de FM22.

A noter que ceux qui ont précommandé la version PS5 de Football Manager 2023 sur le PlayStation Store peuvent bénéficier d’un remboursement, conformément à la politique de la plateforme.