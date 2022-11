Sorare évite la classification de jeu d’argent

L'Autorité nationale des jeux (ANJ) annonce que Sorare ne sera pas régulé comme un jeu d'argent suite à l'évolution de son offre gratuite.

Plateforme populaire de fantasy football, mais également fantasy baseball et fantasy basketball, Sorare s’est engagé auprès de l’ANJ à renforcer son offre gratuite avant la fin du premier trimestre 2023, tout en préparant le terrain pour la mise en place d’une régulation avec des modalités spécifiques concernant les activités relatives au web 3.0 :

Durant cette période de transition, nous allons mettre en place un dispositif de contrôle ad hoc de l’activité de la société SORARE et vérifiera à cette occasion, d’une part, la bonne mise en œuvre de la solution autour de “l’accès gratuit” et, d’autre part, le respect par cette société des objectifs de prévention du jeu excessif et de protection des mineurs, d’intégrité et de transparence des opérations de jeu et de lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux. La solution retenue constitue une réponse nécessaire de la régulation à l’offre proposée par Sorare et, plus généralement, à l’émergence de nouvelles offres comparables, en vue de protéger effectivement les publics mais aussi d’accompagner l’innovation.