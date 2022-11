Lionel Messi devient ambassadeur Sorare

Sorare accueille Lionel Messi comme ambassadeur. "Un rêve devenu réalité" pour Nicolas Julia, son PDG.

Sorare, le jeu de sport fantasy que l’on ne présente plus, fait aujourd’hui une annonce tonitruante : Lionel Messi rejoint la société en tant qu’ambassadeur. L’un des plus grands joueurs de football de la planète rejoint donc d’autres icônes mondiales du sport, comme son coéquipier Kylian Mbappé ou la star du tennis Serena Williams.

Sorare accueille Lionel Messi comme ambassadeur

Pour Sorare, signer un tel contrat avec Lionel Messi est une preuve supplémentaire des ambitions de la plateforme. Compter dans ses rangs le détenteur de sept Ballon d’Or, quatre Ligues des champions de l’UEFA, une Copa America, trois Coupes du monde des clubs de la FIFA, 11 titres de champions d’Espagne et de France, 160 sélections en équipe d’Argentine et plus de 750 buts marqués devrait clairement offrir encore plus de visibilité à l’entreprise.

Ce partenariat fait suite à la levée de fonds record de 680 millions de dollars réalisée en 2021. Pour Lionel Messi, “la capacité du sport à nous inspirer et à nous enthousiasmer est unique. Les fans ont toujours cherché des moyens d’exprimer leur passion et de se rapprocher des joueurs et des équipes qu’ils aiment. La combinaison d’un jeu fantasy et d’objets de collection numériques proposée par Sorare offre aux fans de nouveaux moyens de le faire, où qu’ils soient dans le monde. Je crois que le potentiel de ce que Sorare est en train de construire est immense et je suis impatient de voir ce qu’ils vont faire ensuite dans cet espace passionnant et en plein développement.”

“Un rêve devenu réalité” pour Nicolas Julia, son PDG

Nicolas Julia, PDG et cofondateur de Sorare, n’est pas peu fier de cette signature : “Nous avons créé Sorare parce que nous sommes, avant tout, des fans de football, alors avoir l’un des plus grands joueurs de l’histoire du jeu qui nous rejoint pour la prochaine étape de notre voyage est vraiment un rêve devenu réalité. Cette année a déjà été incroyablement excitante pour notre communauté, puisque nous avons lancé deux nouveaux sports – le baseball et le basketball – pour la première fois. Ce partenariat marque une autre étape majeure pour nous et nous sommes impatients de travailler avec Lionel Messi alors que nous continuons à développer notre communauté et à faire évoluer l’expérience que nous offrons aux utilisateurs dans le cadre de notre ambition de faire de Sorare le prochain géant mondial du divertissement sportif.”

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, Sorare est un mélange de jeu fantasy free-to-play avec des objets de collection numériques, portés par la technologie NFT qui confère aux cartes différents niveaux de rareté. Depuis sa fondation en 2018, Sorare ne cesse d’impressionner. Aujourd’hui, ce sont plus de 2 millions d’utilisateurs qui jouent, dans 185 pays. La société a noué des partenariats avec plus de 300 équipes et organisations sportives – dont LaLiga, la Bundesliga et la Serie A -. Et il y a quelques mois, Sorare s’ouvrait à deux nouveaux sports, grâce à des partenariats avec la NBA et la MLB.

Nul doute qu’avec Lionel Messi comme ambassadeur, Sorare va encore pouvoir accélérer sa croissance. L’aventure de cette licorne française est loin, très loin d’être terminée.