La SEC réclame une amende de 2 milliards de dollars à Ripple Labs pour comportement inapproprié

La SEC américaine a suggéré à une cour de New York d'infliger une amende de 1.95 milliard de dollars à Ripple Labs, afin de reconnaître la gravité de leurs actions.

Selon des documents judiciaires soumis lundi dernier, l’entité de régulation financière américaine, la SEC, propose une sanction monétaire sévère contre la société de technologie financière Ripple. Cette mesure intervient suite à des allégations portant sur la “gravité et la pervasivité” de la conduite de Ripple dans des transactions d’actifs cryptographiques non enregistrées.

Au cœur de l’argumentation de la SEC, on trouve la nécessité d’envoyer un “message dissuasif fort” non seulement à Ripple, mais aussi à d’autres entités envisageant de lever des capitaux publics par des transactions d’actifs cryptographiques non enregistrées. Le but étant de maintenir l’intégrité du marché financier.

As you will see when the SEC’s brief is made public tomorrow, they ask the Judge for $2B in fines and penalties. 1/4 https://t.co/HM8dBbn7lp

