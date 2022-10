Sorare accueille officiellement la NBA, avec quelques règles importantes à prendre en considération.

Nous vous l’avons plus d’une fois répété, Sorare est une licorne qui voit grand, très grand. Rien ne semble l’arrêter. Le football fait déjà des millions d’émules dans le monde entier, y compris parmi les célébrités, mais la plateforme rêve depuis longtemps d’introduire davantage de sports dans ses ligues fantasy. Aujourd’hui est un grand jour. Après la MLBA, la NBA fait son arrivée officielle.

Sorare accueille officiellement la NBA

Ce lancement était attendu par les fans de ce genre de jeu et les fans de basketball, évidemment. Depuis quelques heures, les premières cartes sont aux enchères, avec Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic et Lebron James notamment ! L’occasion de se composer, déjà, une équipe de choc !

La grosse nouveauté sur Sorare NBA, c’est clairement la mise en place d’un Points CAP. Signification ? Les équipes alignées ne pourront pas dépasser un certain nombre de points. Actuellement, par exemple, cette limite est fixée à 150 points pour la common. Cela signifie qu’il n’est pas possible d’aligner dans la même équipe les 5 meilleurs joueurs du jeu.

Avec quelques règles importantes à prendre en considération

Cette simple mécanique devrait offrir aux joueurs davantage de fun et accorder une plus grande place au scouting. Nul doute que l’équilibre des forces en présence devrait être bien plus intéressant avec ce Points CAP.

Autre règle importante à connaître : il n’y pas de stake possible. Il faudra aligner des joueurs d’au moins deux équipes différentes. Pour pimenter encore la chose et être vraiment, totalement, dans le fantasy sport.

Pour information, enfin, sachez que les GW se dérouleront du lundi soir au jeudi soir et du vendredi soir au dimanche soir. Et si votre joueur joue plusieurs matches pendant la GW, Sorare prendra sa meilleure note. Les joueurs prendront part à deux types de compétition : “Contender” et “Champion”. Et les victoires iront au-delà du simple gain de cartes puisque la communauté pourra accéder à des récompenses dans le monde réel : jersey, places pour voir des matchs ou expériences uniques. Alléchant, non ?

Vous savez tout, ou presque. Qu’attendez-vous pour créer votre équipe et affronter celle des autres passionnés du ballon orange ?