Netflix annonce un deal révolutionnaire avec la NFL

Le partenariat entre la NFL et Netflix marque une étape révolutionnaire dans l'industrie du divertissement et du sport en streaming.

Netflix, le géant du streaming avec près de 270 millions d’abonnés actuels, ajoute une nouvelle corde à son arc en diffusant en direct les matchs de la NFL. Après avoir fait ses débuts avec des événements en direct tels que des spectacles de comédie, la plateforme de streaming a décidé de franchir une nouvelle étape.

You can’t spell Netflix without “NFL”

Netflix will be the home to watch the NFL’s 2024 Christmas Day games LIVE! https://t.co/uzZVLUhNjt pic.twitter.com/BIy8FUV5NW

