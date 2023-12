L’idée d’Henry Cavill dans “House Of The Dragon” est officiellement enterrée, mais son meilleur rôle dans GOT est toujours possible

Les fans de la série "House of the Dragon" ne verront pas leur souhait d'avoir Henry Cavill au casting se réaliser. Cependant, l'acteur serait toujours idéal pour un personnage de "Game of Thrones". Quel personnage pourrait-il bien incarner selon vous ?

Un Dragon qui s’échappe

Le rêve des fans de voir Henry Cavill rejoindre la distribution de “House of the Dragon“ ne se réalisera pas. L’acteur britannique, connu pour son expérience dans le genre fantastique, avait été envisagé pour plusieurs rôles dans la franchise “Game of Thrones”.

Une étoile montante pour Winterfell

La deuxième saison de “House of the Dragon” nous emmènera à Winterfell, avec l’introduction de nouveaux personnages. L’un d’eux, Lord Cregan Stark, avait été imaginé avec les traits de Cavill. Toutefois, le rôle a finalement été attribué à Tom Taylor, acteur britannique connu pour son rôle dans la série “Doctor Foster” et sa participation à “The Dark Tower” en 2017.

Un choix judicieux pour la série

Ce choix de casting semble plus cohérent. En effet, dans “House of the Dragon”, Lord Cregan Stark est plus proche en âge de Jacaerys Velaryon, adolescent dans la série, que de sa mère Rhaenyra Targaryen. Ainsi, l’acteur de 22 ans Tom Taylor correspond mieux au personnage que Cavill, âgé de 40 ans.

L’avenir de Cavill dans le royaume des dragons

Malgré cette déception, une autre opportunité pourrait se présenter pour Cavill. En effet, l’acteur a également été envisagé pour le rôle d’Aegon le Conquérant, personnage plus adapté à son âge et à son profil d’acteur. L’expérience de Cavill dans la série “The Witcher”, où il incarne un guerrier puissant et respecté, pourrait être un atout pour le rôle d’Aegon. De plus, un préquel sur ce personnage serait actuellement en développement chez HBO.