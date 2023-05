House of the Dragon : de nouveaux visages pour la deuxième saison

Pour la deuxième saison de la série télévisée House of the Dragon, HBO va étoffer le casting avec les acteurs Simon Russell Beale, Freddie Fox, Gayle Rankin et Abubakar Salim.

Simon Russell Beale incarnera Ser Simon Strong, Castellan de Harrenhal et grand-oncle de Lord Larys ; Freddie Fox jouera Ser Gwayne Hightower, fils d’Otto Hightower, frère de la reine Alicante et oncle du roi Aegon, de la reine Helaena et du prince Aemond ; Gayle Rankin sera Alys Rivers, une guérisseuse résidant à Harrenhal et Abubakar Salim interprétera Alyn de Hull, un marin de la flotte de Velaryon qui a participé à la campagne des Pierres de l’Etoile.

Send a raven. Simon Russell Beale, Freddie Fox, Gayle Rankin and Abubakar Salim have joined the cast of House of the Dragon Season 2. pic.twitter.com/dChVN9WJE9 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 24, 2023

Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno et Rhys Ifans. Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall et Matthew Needham seront également de retour dans la saison 2 de House of Dragon.

Le retour de House of Dragon pour 2024 ?

Réduite à huit épisodes au lieu de dix pour la saison 1, la saison 2 de House of Dragon est en cours de réalisation depuis avril dernier. George R.R. Martin est producteur exécutif et co-créateur aux côtés du showrunner Ryan Condal. Les autres producteurs sont Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere et Vince Gerardis.

It's time to return to King's Landing.

Season 2 of #HouseoftheDragon is now in production. pic.twitter.com/lGSQSq6oK9 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 11, 2023

Ryan Condal a déclaré :

House of the Dragon est de retour. Nous sommes ravis de tourner à nouveau avec les membres de notre famille d’origine ainsi que de nouveaux talents des deux côtés de la caméra. Tous vos personnages préférés seront bientôt en train de conspirer aux tables du conseil, de marcher avec leurs armées et de chevaucher leurs dragons pour la grande bataille.