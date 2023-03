House of the Dragon : la deuxième saison sera plus courte

Huit épisodes pour la deuxième saison de la série télévisée House of the Dragon au lieu de dix épisodes comme la première saison diffusée du 21 août au 23 octobre 2022 sur HBO.

Le producteur exécutif et showrunner Ryan Condal de la série télévisée House of the Dragon, qui travaille sous la supervision de George R.R. Martin, a pris du recul lors de la préparation de la saison 2 (le tournage devrait bientôt débuter au Royaume-Uni) pour avoir une vue d’ensemble sur la préquelle de Game of Thrones, qui fait suite à Fire & Blood de l’auteur américain, et pour déterminer le flux narratif global, y compris la manière de diviser les histoires d’une saison à l’autre et les batailles à inclure et à quel moment.

Selon une pratique relativement courante, HBO n’a pas révélé l’ordre des épisodes lors de l’annonce du renouvellement de la saison 2 l’été dernier. Le plan initial prévoyait un nouvel arc de 10 épisodes, mais il a finalement été modifié, ce qui a entraîné des réécritures du scénario. Compte tenu du changement de direction au sein de la société mère de HBO, certains ont pointé du doigt la volonté des dirigeants de Warner Bros Discovery de réduire les coûts. Un porte-parole de HBO, qui a confirmé à Deadline que la saison 2 contiendrait “seulement” huit épisodes, a souligné que la réduction du nombre de ces derniers était motivée par l’histoire.

Bientôt une saison 3 pour House of the Dragon

Dans ce contexte, la saison 3 de House of the Dragon a été présentée en interne et pourrait être officiellement validée prochainement, HBO envisageant sérieusement d’aller de l’avant avec les scripts, le casting et le programme de production. Une partie de l’intrigue initialement prévue pour la saison 2, dont une bataille majeure, ayant été transférée à la saison 3, des sources indiquent qu’il est désormais plus probable que la série dure quatre saisons, mais cela n’a pas encore été déterminé, Ryan Condal et George R.R. Martin continuant à s’interroger sur le nombre de saisons (trois ou quatre) qui serait optimal pour raconter l’histoire dans son intégralité.