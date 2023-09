LG dévoile un moniteur gaming UltraGear édition limitée League of Legends. Une très belle bête pour vos sessions de jeu.

LG Electronics vient d’annoncer un nouveau moniteur gaming 27 pouces UltraGear édition limitée League of Legends. Avec une interface personnalisée pour des performances de haut vol. Pour concevoir ce UltraGear OLED 27GR95QL, LG a exploité les retours de la communauté LoL.

LG dévoile un moniteur gaming UltraGear édition limitée League of Legends

Cet écran OLED, avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz avec HDMI 2.1, offre un design et des icônes League of Legends, jusqu’à des menus LoL personnalisés. On retrouve des références à la licence sur le pied et sur l’arrière de l’écran. Extrêmement personnalisable, l’écran offre de nombreux réglages, dont un compteur de FPS, des mires et des options FreeSync.

Bien qu’estampillé League of Legends, ce moniteur conviendra tout à fait à d’autres genres de jeu, comme les jeux de tir à la première personne ou les jeux de stratégie en temps réel, grâce à son taux de rafraîchissement très élevé et sa stabilisation des couleurs, rendant les ombres et les détails moins sombres.

Ce nouveau LG UltraGear OLED 27GR95QL offre une dalle OLED de 27 pouces sans bord compatible HDR10 avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 0,03 milliseconde Gray-to-Gray. Concernant la résolution, il est ici question de QHD avec 2 560 x 1 440 pixels.

Une très belle bête pour vos sessions de jeu

À l’extérieur, on retrouve un design inspiré de Hextech, avec des éléments métalliques et un éclairage LED mettant en avant les détails spécifiques à LoL. Les paramètres et les options sont, quant à eux, accessibles via une interface League of Legends tout à fait unique, avec moult options pour les joueurs. Il est par ailleurs possible d’ajuster la hauteur de l’écran, de l’incliner et de le faire pivoter à loisir.

Le LG UltraGear OLED 27GR95QL est actuellement référencé sur le site de LG dans certains pays, dont le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, la Suède, l’Italie, l’Arabie saoudite et la Corée du Sud. Il s’agit d’une édition qui devrait être très limitée et le tarif de la bête n’a pas été officialisé.