Song of Nunu : A League of Legends, une aventure narrative par Tequila Works

Tequila Works explore la région glacée de Freljord avec le champion Nunu et Willump dans Song of Nunu : A League of Legends.

Les fans de LoL vont pouvoir en apprendre plus sur le lien si particulier qui unit Nunu et Willump à l’occasion d’un voyage à travers les contrées accidentées de Freljord, un territoire de glace frappé par des blizzards impitoyables où rôdent des loups féroces. Les deux personnages seront d’ailleurs amenés à rencontrer de nouveaux alliés et ennemis comme Braum (Cœur de Freljord), Ornn (Dieu de la forge volcanique), Volibear (Tempête impitoyable) et Lissandra (Sorcière de glace).

Un trailer pour Song of Nunu : A League of Legends

Raúl Rubio Munárriz, PDG, cofondateur et CCO du studio espagnol Tequila Works, a déclaré :

Nous remercions du fond du cœur Riot Forge (le label indépendant de Riot Games) pour nous avoir laissé la liberté d’explorer les champions qui nous touchent, et de nous avoir fait confiance pour développer leur histoire. Nous avons hâte que les joueurs puissent se joindre à Nunu et Willump dans leur aventure à travers les dangers de Freljord et découvrir la magie de ce monde, boule de neige par boule de neige.

Song of Nunu : A League of Legends sera disponible cet automne sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Epic Games Store/Steam/GOG).