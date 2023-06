LG dévoile un étrange écran tactile 27 pouces avec TV dans une mallette. Un produit bien étrange qui pourrait avoir son utilité.

À celles et ceux qui sont obsédés par la protection de leurs appareils portables et utilisent moult étuis et autres systèmes dédiés, LG introduit une solution meilleure encore avec une nouvelle version de son écran StanbyME de 27 pouces. Celui-ci a désormais sa propre mallette rigide, plus facile à transporter, plus difficile à casser.

Le LG StanbyME avait fait ses débuts un mois avant le lancement du CES 2022, il proposait un écran tactile de 27 pouces sous LG webOS – avec un accès direct aux principaux services de streaming – juché sur un pied avec des roues, pour pouvoir le déplacer facilement d’une pièce à une autre dans une maison ou un bureau. Tarif de départ : 840 € environ.

L’objectif était de tenter de réduire le fossé entre les tablettes et les TV avec un écran suffisamment grand pour permettre à plusieurs personnes de regarder une vidéo et une batterie rechargeable conférant à l’ensemble environ trois heures d’utilisation. Pratique de ne pas avoir besoin de brancher constamment.

Difficile de savoir si le StanbyME original fut un franc succès. C’est un produit fort étrange, après tout, mais LG propose donc aujourd’hui une deuxième version, totalement repensé pour améliorer grandement la portabilité.

Un produit bien étrange qui pourrait avoir son utilité

Le nouveau LG StanbyME remplace la base sur roues et le support vertical de l’original par une mallette de transport et de protection et un bras articulé bien plus court supportant la même dalle 1080p de 27 pouces, que ce soit en mode paysage ou portrait. L’autonomie reste limitée à environ heures d’utilisation et malgré le fait que ce pourrait être un excellent outil pour les appels vidéos, le nouveau StanbyME n’est pas doté de caméra. Il faudra donc utiliser un autre appareil, comme un smartphone, pour passer de tels appels, en profitant du mirroring de l’écran.

Une paire d’enceintes 20 W quatre canaux devrait, quant à elle, fournir suffisamment de puissance pour une pièce, et si l’interface de webOS peut être utilisée via la télécommande sans fil incluse ou même via de simples commandes vocales, le fait que l’écran soit tactile et ce nouveau design permettent à l’écran d’être posé à plat avec la mallette ouverte pour s’en servir comme plateau de jeu, si le cœur vous en dit. LG donne aussi un autre exemple avec l’écran à plat : transformer le StanbyME en platine vinyle virtuelle.