L’extension Dawntrail de Final Fantasy XIV Online débarque le 2 juillet

Tl;dr De nombreux fans de RPG sont occupés avec le récent Dragon’s Dogma 2.

La seconde DLC de Final Fantasy XVI, The Rising Tide, sort le 18 avril.

L’extension Dawntrail pour Final Fantasy XIV Online arrive le 2 juillet.

Une quête croisée avec Final Fantasy XVI se déroule du 2 avril au 8 mai.

L’engouement RPG persiste : Dragon’s Dogma 2 et nouvelles extensions Final Fantasy

En tant que fan de Final Fantasy et des RPG fantasy en général, il est inévitable de traverser une période effervescente. Alors que de nombreux amateurs sont toujours plongés dans Baldur’s Gate 3 et Final Fantasy 7 Rebirth, Dragon’s Dogma 2 est déjà sur le marché et l’extension Elden Ring, Shadow of the Erdtree, arrive en juin.

Calendrier des sorties : Final Fantasy XVI et XIV Online

La deuxième extension DLC de Final Fantasy XVI, baptisée The Rising Tide, sera disponible à partir du 18 avril. Mais ce n’est pas tout, Square Enix a levé le voile sur Dawntrail, la cinquième extension de Final Fantasy XIV Online, dont la sortie est prévue pour le 2 juillet.

Dawntrail : Plus de 19 mois après Endwalker

Il convient de souligner que le lancement de Dawntrail intervient un peu plus de 19 mois après la dernière grande extension, Endwalker. Les joueurs pourront découvrir une nouvelle intrigue, essayer deux nouvelles classes ou jobs (Pictomancer et Viper) et explorer davantage de donjons. En outre, Square Enix augmentera le niveau maximal à 100.

Précommandes pour Dawntrail et événements croisés avec Final Fantasy XVI

Les précommandes pour l’extension de 40 $ ouvriront mardi. Ceux qui l’achèteront à l’avance pourront tester Dawntrail plusieurs jours en avance, probablement à partir du 28 juin. Par ailleurs, une quête croisée avec Final Fantasy XVI se déroulera du 2 avril au 8 mai, offrant de magnifiques récompenses en jeu à ceux qui terminent les quêtes de The Path Infernal.