Tifa survit-elle dans FF7 Rebirth ?

Le destin de Tifa Lockhart dans Final Fantasy 7 Rebirth est différent de celui d'Aerith Gainsborough.

Depuis l’annonce de Final Fantasy 7 Rebirth, l’avenir de Tifa a été au centre de nombreuses discussions. Suite à la sortie du deuxième opus de la série de remakes, les années d’attente et de spéculation quant à la possible mort de Tifa sont enfin résolues.

Attention, spoilers pour Final Fantasy 7 Rebirth, FF7 Remake, et le jeu original. Bien que Tifa Lockhart ne meurt pas dans le Final Fantasy 7 original, des rumeurs laissaient entendre qu’elle pourrait mourir dans FF7 Rebirth. Compte tenu des modifications apportées aux événements du jeu original pour raconter une histoire différente avec des chronologies ambiguës, de nombreuses spéculations ont circulé sur la mort possible de Tifa à la place d’Aerith.

Après avoir joué le jeu jusqu’à sa fin, nous pouvons confirmer que Tifa ne meurt pas dans Final Fantasy 7 Rebirth. Il est donc très probable que l’amie d’enfance de Cloud et maître pugiliste fera une réapparition, probablement importante, lors des événements du troisième et dernier titre de la série de remakes.

Malgré sa survie, Tifa vit une expérience de mort imminente dans le deuxième titre de la série de remakes. Sauvée par une des Armes de Gongaga, Tifa est confrontée à une grande bataille au cœur de la planète entre différentes factions de Fileurs dans Final Fantasy 7 Rebirth.

La survie de Tifa n’est pas seulement un soulagement pour les fans, mais elle pourrait aussi influencer le déroulement du dernier opus de la série. Sa mort aurait radicalement changé la relation de la nouvelle série avec le jeu original et aurait suscité encore plus de questions dans Final Fantasy 7 Rebirth. Son expérience de mort imminente ajoute une profondeur supplémentaire à l’histoire et souligne l’importance de son rôle dans la lutte contre Séphiroth.