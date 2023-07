L’expérience “You Are Awful” de Netflix est diabolique

La saison 6 de Black Mirror a profité d'un énorme marketing. Netflix a notamment mis en place un site Streamberry, en référence à l'épisode "Joan Is Awful". Mais prenez garde !

La saison 6 de Black Mirror démarre avec un épisode intitulé Joan Is Awful. Si vous l’avez pas encore vu, sachez simplement la chose suivante : lorsque vous vous inscrivez à Streamberry (l’équivalent Netflix dans Black Mirror), vous abandonnez vos droits de représentation et de vie. Streamberry utilise les événements de votre vie quotidienne pour réaliser une série sur vous. Dans notre cas, le personnage principal, Joan, voit sa journée complète mise à disposition de la communauté Streamberry dans une série intitulée Joan Is Awful, avec pour seul objectif de ruiner sa vie.

Avec Streamberry, Netflix propose une campagne marketing différente

Une idée très Black Mirror, et qui se moque bien davantage de la politique de Netflix que ce que l’on attendrait d’une série sur la plateforme. C’est peut-être pour cette raison, d’ailleurs, pour poursuivre le “fun”, que Netflix a lancé un faux site Streamberry. Lorsque vous vous inscrivez, vous saisissez votre nom, envoyez une photo et la page d’accueil se met à jour avec une nouvelle série “[Votre prénom] Is Awful” tout en haut, comme dans la série.

Ce n’est pas la première campagne de ce genre. Barbie avait eu un générateur de selfie pour mettre son visage sur l’une des affiches. Mais il y a quelque chose d’ironique ici : alors que Joan abandonne ses droits en s’inscrivant à Streamberry, vous abandonnez aussi votre droit à l’image lorsque vous envoyez une photo sur cette expérience “You Are Awful”.

mais les conditions d’utilisation de Streamberry ne sont pas gentilles avec vos données

Avant que vous n’envoyiez une photo sur le site, celui-ci vous invite à lire ses Conditions d’utilisation, ce qui est une très bonne chose. Le document est plein de “nous allons prendre toutes vos données” : Netflix récupère votre adresse IP et vos coordonnés GPS (pour déterminer votre localisation approximative), vos informations audio, électroniques, visuelles, thermiques et olfactives (sic !) et les partage avec ses entreprises partenaires.

Netflix se réserve aussi le droit d’utiliser votre expérience “You Are Awful” dans ses panneaux pour faire la promotion de la série. Autrement dit, vous pouvez envoyer votre photo pour le “fun” et apprendre, quelques semaines plus tard que votre visage est présent sur du contenu marketing pour la série.

Mais la section “Nom et Représentation” est plus Black Mirror-esque encore : “En interagissant avec cette Expérience, vous conférez à l’entité Netflix qui vous offre cette Expérience, ses affiliés et leurs successeurs respectifs et assignés et quiconque ayant procuration (collectivement, “Netflix”), le droit irrévocable, perpétuel, mondial, non exclusif de vous enregistrer, représenter et/ou illustrer et utiliser, en conférant à d’autres le droit, mais non l’obligation, de vous enregistrer, dépeindre et/ou représenter et utiliser votre image, réelle ou simulée, votre nom, vos photos, votre voix, vos actions, etc. en connexion avec le développement, la production, la distribution, l’exploitation, la publicité et la promotion de cette Expérience dans tous les media, d’aujourd’hui et de demain, dans toutes les langues, formats, versions et formes en lien avec cette Expérience sans compensation pour vous ou quelconque autre individu, à moins que ce ne soit interdit par la loi.

Bravo à Netflix d’avoir poursuivi l’immersion Black Mirror, si cela n’était pas lié à un document bien officiel. Si Netflix avait la technologie pour produire un “Joan Is Awful” dans la vraie vie, ils le feraient. Bien que cela reste, pour l’heure, impossible, la tournure du texte permet à Netflix d’utiliser votre image (et tant d’autres aspects de vous) comme elle l’entend. Si vous utilisez cette expérience, ne soyez pas surpris si Netflix utilise votre visage dans une future série.

Et les conditions de Streamberry ne sont pas les seules à être assez inquiétantes, en vérité. Les propres conditions d’utilisation de Netflix sont pleines de termes assez douteux qui pourraient aboutir à un futur épisode de Black Mirror. Comme Mashable le précise, il est notamment question de tester de nouvelles fonctionnalités et politiques sur vous par défaut, et Netflix se dédouane de toute responsabilité si le contenu vous cause du tort.

Des sociétés comme Netflix, Google et Meta aspirent nos données pour leur propre avantage. Mais le fait que ce soit le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui ne signifie pas que nous devrions donner davantage de nos données à ces géants. En vérité, vous devriez même prendre le soin de regarder les données que vous laissez à ces entreprises, y compris Netflix, et réfléchir à comment vous pouvez en donner moins.

Profitez de cette expérience “You Are Awful” si vous le voulez, mais comprenez bien ce à quoi vous vous engagez.