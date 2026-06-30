Les pseudos débarquent sur WhatsApp : votre numéro va moins circuler

WhatsApp ouvre enfin la réservation de pseudos. Le but est simple : discuter sans donner son numéro, avec un déploiement complet prévu plus tard cette année.

En bref WhatsApp lance la réservation de pseudos.

Le numéro reste obligatoire à l’inscription.

Pas de recherche publique des pseudos.

Donner son numéro à quelqu’un qu’on vient de croiser en cours, dans un immeuble ou à un event, ce n’est pas anodin. C’est précisément là que WhatsApp bouge enfin, avec une fonction attendue depuis des années : les noms d’utilisateur.

Le vrai changement, c’est la barrière autour du numéro

L’idée est simple. Vous pourrez partager votre profil sans révéler votre numéro de téléphone. En revanche, il faut garder un point en tête : WhatsApp exige toujours un numéro pour créer un compte. Le pseudo protège donc le contact initial, pas l’inscription.

Alice Newton-Rex, vice-présidente et responsable produit chez WhatsApp, résume assez bien la logique. Pour elle, quand on rencontre quelqu’un, partager son numéro peut sembler être une étape importante, parce que ce numéro reste personnel et relié à beaucoup d’aspects de la vie. Elle ajoute que les pseudos ont été pensés pour donner plus de contrôle sur les personnes qui peuvent voir ce numéro en premier lieu, avec cette formule : « partager votre numéro de téléphone peut sembler être une étape importante ». Clairement, c’est du basique en 2025, mais c’était devenu nécessaire.

Réservation d’abord, lancement large ensuite

À partir d’aujourd’hui, Meta permet de réserver un pseudo. Le déploiement officiel pour tout le monde arrivera plus tard cette année. Les noms d’utilisateur pourront contenir de 3 à 35 caractères, et la boîte a d’ailleurs corrigé ce point pour préciser cette plage exacte.

Quelques comptes seront traités à part. Meta met de côté certains pseudos pour de grandes célébrités, des VIP et des organisations. Pour le reste, il n’y a pas de restriction spécifique tant que le nom choisi respecte les règles de la plateforme. Et si vous êtes une entreprise ou un créateur, vous pourrez récupérer sur WhatsApp le même identifiant que sur Facebook ou Instagram, histoire de garder une identité cohérente.

Pas de recherche globale, pas de QR code, contrôle serré

Le système n’ouvre pas une foire aux recherches. Meta explique que, pour éviter les doublons dans une base de plus de 3 milliards d’utilisateurs, il fallait passer par une phase de réservation. Quand l’option sera dispo dans votre pays, vous recevrez une notification, puis il faudra passer par Réglages, Compte, puis Nom d’utilisateur.

Et WhatsApp verrouille pas mal l’expérience. Les pseudos ne seront pas recherchables dans l’app. Seules les personnes qui connaissent votre pseudo exact pourront vous contacter. Vous pourrez aussi définir une clé de pseudo, la désactiver ou changer votre nom d’utilisateur à tout moment. Bref, le contrôle reste du côté de l’utilisateur.

WhatsApp rattrape enfin un retard assez visible

Le seul truc un peu daté, c’est le partage initial. Pour l’instant, il faudra transmettre son pseudo à l’oral ou par message texte. Aucun QR code n’est prévu pour entrer en contact sans connaître le numéro.

Et c’est là qu’on voit surtout le retard de WhatsApp. Des apps comme Signal, Telegram ou Wire proposent déjà des pseudos depuis plusieurs années pour masquer le numéro. Sauf que quand WhatsApp bouge, avec son échelle monstrueuse et un changement de direction intervenu la semaine dernière, ce n’est jamais un petit patch. C’est une mise à niveau attendue, et franchement tardive.