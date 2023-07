Les premiers Apple Mac avec puce M3 pourraient arriver en octobre. De nouveaux iPad sont aussi en préparation.

La première vague de Mac équipés de puces Apple M3 pourrait arriver dès le début du mois d’octobre. Ceci si l’on en croit une information de Mark Gurman, de Bloomberg. Dans sa dernière newsletter Power On en date, Mark Gurman rapporte qu’il “pourrait y avoir un autre lancement” après l’événement annuel de l’entreprise dédié à l’iPhone en septembre, et celui-ci concernerait donc de nouveaux Mac. “Octobre est trop proche pour de nouveaux MacBook Pro ou appareils desktop haut de gamme, alors les premiers à profiter de cette nouvelle puce pourraient être les prochains iMac, MacBook Air 13 pouces et MacBook Pro 13 pouces”, précise-t-il.

Au début du mois de mars, Mark Gurman rapportait que la firme de Cupertino était à “un stade avancé” du développement de deux nouveaux modèles d’iMac qui disposeraient de la nouvelle génération de puce M3. Cette dernière ne proposerait pas autant de cœurs CPU et GPU que les SoC M2 actuels, mais elle devrait fournir des gains de performance et d’efficience significatifs grâce au procédé de gravure en 3 nm de TSMC. À ce moment-là, le journaliste américain prédisait que le nouvel iMac pourrait arriver au début du second semestre 2023 et qu’il reprendrait le même design coloré que le modèle de 2021. La semaine dernière, il écrivait qu’Apple travaillait aussi sur un nouvel iMac 32 pouces, mais avertissait que ce modèle ne serait pas lancé avant fin 2024, au plus tôt.

De nouveaux iPad sont aussi en préparation

Par le passé, Apple a d’ordinaire annoncé ses nouveaux iPad en même temps que ses nouveaux Mac, mais il se pourrait que ce ne soit pas le cas cette fois. “Je ne m’attendrais pas à la moindre mise à jour majeure jusqu’à ce que les iPad Pro M3 avec écran OLED arrivent l’année prochaine”, écrit Mark Gurman. Cependant, il ajoute qu’Apple travaille aussi sur un nouvel iPad Air avec des composants mis à jour. Le modèle actuel dispose d’une puce M1 vieillissante.