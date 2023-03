Un Apple iMac avec puce M3 pourrait arriver avant la fin de cette année 2023

Bientôt un Apple iMac avec puce M3 ? C'est ce que croit savoir le journaliste américain Mark Gurman.

Si l’on en croit une nouvelle information de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple préparerait la sortie d’un nouvel iMac 24 pouces pour le second semestre de cette année. Dans sa dernière newsletter Power On en date, il rapporte que le développement de nouveaux modèles d’iMac aurait atteint “les dernières étapes”, Apple ayant récemment démarré les tests de fabrication. Mark Gurman s’attend à ce que la production de masse de cet iMac 2023 ne démarre pas avant trois mois supplémentaires, mais la bonne nouvelle est que cette nouvelle génération s’accompagnerait de nombreuses améliorations.

Bientôt un Apple iMac avec puce M3 ?

La plus importante d’entre elles étant probablement la présence, dans ces iMac 2023 d’une puce maison Apple M3 nouvelle génération. Mark Gurman précise que ce nouveau SoC devrait offrir des gains de performances et de gestion énergétique importants, en profitant notamment du processus de gravure en 3 nm de TSMC. D’autres changements pourraient concerner divers composants internes de l’iMac, certains ayant été redessinés par Apple. Le journaliste américain explique aussi que la firme de Cupertino prévoit d’utiliser un procédé de fabrication “différent” pour fixer le pied de l’iMac. Enfin, cet ordinateur tout-en-un offrira une dalle d’une diagonale de 24 pouces et serait proposé dans les mêmes coloris chatoyants que son prédécesseur de 2021.

C’est ce que croit savoir le journaliste américain Mark Gurman

Outre ce nouvel iMac, Mark Gurman annonce que l’entreprise préparerait la commercialisation d’un modèle 15 pouces de son MacBook Air, ainsi qu’une nouvelle version de son modèle 13 pouces et son tout premier Apple Silicon Mac Pro. Il s’attend à ce que ces Mac arrivent entre la fin du printemps et le tout début de l’automne. Quant à savoir si ces nouveaux MacBook Air auront droit à une puce M3, c’est moins évident, le modèle 13 pouces “au moins”, pourrait en profiter, étant donné que la marque à la pomme propose déjà une version M2 de son ultraportable. À suivre !