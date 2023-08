Les joueurs de Call of Duty peuvent transférer leur équipement de Modern Warfare II vers Modern Warfare III. Une nouveauté qui devrait être très pratique pour les joueurs.

Activision va proposer quelque chose de différent avec Call of Duty: Modern Warfare III, l’opus de la saga culte de cette année. Plutôt que de devoir recommencer votre collection d’armes et autres objets cosmétiques, le studio permettra aux joueurs de reprendre presque tous les items qu’ils ont débloqués dans Modern Warfare II.

Cette initiative baptisée Carry Forward s’applique aussi à Call of Duty: Warzone, dans la mesure où le contenu est partagé entre les jeux principaux et le battle royale free-to-play. Warzone Mobile, qui doit arriver dans quelques mois, y aura aussi droit.

La majorité des items que vous avez pu débloquer au fil du temps en jouant pourront donc vous suivre de MW2 à MW3. Et mieux encore, si vous continuez de faire évoluer vos armes dans MW2, le progrès sera reflété dans MW3.

À noter par contre, le chemin ne se fait que dans ce sens. Le progrès que vous ferez dans MW3 ne sera pas répliqué dans MW2. Autrement dit, il n’y a pas de fonctionnalité Carry Back.

Les principaux éléments qui ne pourront pas vous suivre d’un jeu à l’autre sont les cosmétiques pour les véhicules qui ne sont pas présents dans MW3. War Tracks, les chansons qui peuvent être écoutées dans les véhicules, resteront sur leur jeu original, elles aussi. “Certains équipements Tactiques et Léthaux pourront ne pas être disponibles selon qu’ils sont présents ou non dans MW3, pour être remplacés par de l’équipement MW3 uniquement”, détaillait Activision dans une FAQ dédiée.

Bien que MW2 et MW3 soient gérés par des studios internes différents (Infinity Ward et Sledgehammer Games, respectivement), vous ne devriez avoir aucun souci pour transférer vos armes et cosmétiques. Activision gèrera tout cela. Ceci évidemment si vous utilisez le même compte ou profil pour les deux jeux.

Activision lancera Call of Duty: Modern Warfare III le 10 novembre prochain et nous devrions en savoir bien davantage durant un événement officiel prévu pour le 17 août.

Dans le même temps, suite à la publication du dernier trailer du jeu, les fans spéculent que MW3 pourrait inclure une version mise à jour de la mission No Russian très controversée proposée dans le jeu Modern Warfare II original, sorti en 2009. Ce niveau n’était pas présent dans la version reboot de MW2 de l’année dernière.