La saison 2 de Call of Duty: Warzone 2.0 arrive le 15 février

Il est désormais devenu très fréquent pour les jeux multijoueurs de proposer des saisons. Celles-ci permettent de rythmer le jeu, en proposant régulièrement aux joueurs de nouveaux contenus, de nouveaux défis et de nouvelles fonctionnalités. C’est le cas, par exemple, de Call of Duty: Warzone 2.0, dont la saison 2 commencera très bientôt. L’occasion pour l’éditeur de dévoiler les nouveautés.

La saison 2 de Warzone 2.0 arrive le 15 février

Avec la saison 2 qui approche à grands pas, Activision a décidé de partager ce à quoi les fans de Call of Duty peuvent s’attendre pour Warzone 2.0 à partir du 15 février prochain. Comme annoncé précédemment, cette mise à jour introduira Ashika Island, une nouvelle map sur laquelle pourront s’affronter les joueurs. Avec le Japon comme source d’inspiration, ce champ de bataille marque le retour du mode Résurgence de Warzone. Ce mode permet à votre opérateur de réapparaître plus d’une fois par partie, pour peu que l’un de vos coéquipiers, au minimum, soit encore en vie. Vous pouvez aussi réduire le compte à rebours avant que le membre de votre escouade revienne en réalisant certaines actions, comme éliminer des ennemis.

avec une nouvelle map et de nouvelles fonctionnalités

Sur Ashika Island, on retrouve un château de l’âge féodal en plein printemps, avec des cerisiers en fleurs partout, et les épaves de deux tankers. Toujours dans le thème du Japon, Activision ajoute Restore Honor, une fonctionnalité exclusive à cette map qui vous permet de gagner un peu d’argent in-game et d’intelligence en récupérant le tag qu’un joueur laisse derrière lui la première fois qu’il meurt dans une partie. Un nouvel événement “Path of the Ronin” vous permet en outre de gagner des items, parmi lesquels un accessoire pour arme, en réalisant divers défis organisés autour du bushido, le code des principes moraux des samouraï.

Si vous le souhaitez, vous pouvez découvrir la liste complète des changements à venir dans Warzone 2.0 ainsi que les nouveautés pour Modern Warfare II sur le blog de Call of Duty.