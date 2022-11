Call of Duty : Warzone 2.0 fait ses débuts avec pleins de nouveautés

La ville d'Al Mazrah dans la République Unie d'Adal est le nouveau champ de bataille de Call of Duty : Warzone 2.0

Les cartes Al Bagra Fortress, Embassy, Zarqwa Hydroelectric, Taraq, Sariff Bay et Sa’id sont toutes des sous-sections d’Al Mazrah. Dix-huit points d’intérêt majeurs et plusieurs lieux seront familiers aux joueurs sont accessibles. Les chargements personnalisés font leur retour dans Call of Duty : Warzone 2.0, tandis que le Battle Royale free-to-play d’Activision propose un nouveau système de sac à dos pour transporter des objets, qui est entièrement intégré dans l’expérience DMZ et simplifié pour les autres modes (Battle Royale Solo, Duo, Trio, Quad). Le nouveau Goulag est un environnement à deux contre deux dans lequel des duos formés au hasard doivent relever le défi de vaincre leurs adversaires pour revenir sur le terrain. Les joueurs adverses peuvent également faire équipe pour tenter de gagner une seconde chance en tuant un puissant geôlier contrôlé par l’IA, qui apparaîtra au milieu du match.

Les joueurs peuvent également choisir d’affronter les adversaires de l’IA dans les forteresses et les bases militaires, pour avoir une chance de débloquer leur chargement en début de partie. Les nouvelles fonctionnalités de Call of Duty : Warzone 2.0 incluent le combat aquatique et une mécanique de carburant. Les voies d’eau sont navigables en bateau ou à la nage. Lorsqu’ils sont immergés, seules les armes de poing, les armes de mêlée, les couteaux de lancer et l’équipement peuvent être utilisés. Les véhicules n’offrent plus de carburant illimité et doivent être remplis avec des bidons d’essence trouvés sur la carte ou dans des stations-service. Parmi les nouveaux véhicules, on peut citer l’hélicoptère lourd, qui peut planer dans les airs sans pilote, et le pick-up GMC Hummer EV entièrement électrique. Enfin, pour la première fois dans l’histoire de Warzone, la nouvelle itération du Battle Royale introduira des modes de jeu à la troisième personne pendant la première saison de contenu.

DMZ, une toute nouvelle façon de jouer dans Call of Duty : Warzone 2.0

Inspiré par Escape from Tarkov de Battlestate Games, DMZ est un mode d’extraction à monde ouvert, axé sur la narration, où les opérateurs de Call of Duty : Warzone 2.0 ont toute liberté d’accomplir des missions basées sur les factions, d’entreprendre des objectifs secondaires supplémentaires, d’affronter des opérateurs ennemis ou des combattants IA, et de rechercher des objets de valeur, tout en luttant pour survivre jusqu’à l’exfiltration. Essentiellement, le but de DMZ est d’infiltrer Al Mazrah, de collecter des objets de valeur tout en effectuant diverses tâches, et de s’échapper avant de mourir ou que le temps imparti soit atteint.

Infinity Ward précise :