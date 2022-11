Call of Duty: Modern Warfare II : les joueurs toxiques seront muets dans les chats

Les joueurs toxiques sur Call of Duty pourront être muets sur les chats. Voilà qui devrait permettre une expérience plus positive sur ces jeux.

Jouez à presque n’importe quel jeu en ligne suffisamment longtemps et vous rencontrerez très certainement des joueurs au comportement toxique, qui ne font que balancer des mots et paroles offensantes sur le chat, vocal ou écrit. Activision a décidé de prendre de nouvelles mesures pour lutter contre ces abrutis avec des outils de modération plus évolués dans Call of Duty : Modern Warfare II et Call of Duty Warzone 2.0.

Une fois un joueur reconnu comme ayant eu des propos toxiques sur un chat, les équipes de modération des jeux peuvent désormais rendre cette personne muette sur tous les canaux de discussion. Ainsi, bien que leurs remarques ne sauraient nécessairement entrainer un bannissement complet, les joueurs qui abusent sur le chat peuvent se retrouver dans l’incapacité d’être lus ou entendus. Activision se repose toujours sur les autres utilisateurs pour identifier les joueurs qui abusent via les signalements dans les jeux. Riot Games, de son côté, a commencé à prendre des mesures proactives en surveillant le chat vocal de Valorant pour identifier les paroles offensantes.

Avant de commencer à jouer à Modern Warfare II ou Warzone 2.0, les joueurs doivent lire et donner leur accord à un code de conduite. Cela inclut le fait de ne pas harceler ou insulter, ni faire le moindre commentaire intolérant.

Voilà qui devrait permettre une expérience plus positive sur ces jeux

Par ailleurs, lorsque vous signalez un joueur toxique sur Call of Duty, vous pourrez ajouter du contexte. Le système de signalement dispose désormais d’une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez expliquer plus en détail ce qu’il s’est passé. Activision explique qu’il utilisera ces mêmes outils dans tous les futurs opus Call of Duty.

Ces outils de modération ne sont pas particulièrement nouveaux. Overwatch permet depuis longtemps à ses joueurs de renseigner les raisons de leur signalement. Mais Modern Warfare II est l’un des plus gros jeux du moment, avec plus de 1 milliard de dollars de ventes en seulement 10 jours. Aucun doute que Warzone 2.0 aura, lui aussi, une énorme base de joueurs, après son lancement le 16 novembre. Avoir de meilleurs outils de modération pour enrayer les comportements toxiques et offrir une expérience de jeu plus positive est rarement une mauvaise chose.