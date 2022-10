Overwatch 2 : Blizzard offre des cadeaux suite au lancement chaotique

Blizzard fait un geste envers les joueurs suite au lancement chaotique d'Overwatch 2 : items gratuits, événements et mises à jour correctives.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le lancement de Overwatch 2 n’a pas été simple. On a beau être un studio aussi important que Blizzard, avec des moyens impressionnants, il est difficile de lutter contre une attaque DDoS d’envergure. Et qui dit nouveau jeu dit aussi son lot de bugs. Ce qui devait être une fête pour les fans n’en était pas vraiment une. Nombreux sont ceux qui n’ont même pas pu jouer du tout. Alors le studio a décidé de faire un geste.

Blizzard a déjà reconnu que le lancement d’Overwatch 2, entaché de nombreux bugs, d’attaques DDoS et d’autres soucis divers, fut loin de répondre aux attentes des joueurs et de l’entreprise. Bien que le studio ait fait de nombreux progrès pour rendre le jeu jouable – quand on sait que des milliers de fans n’ont même pas pu se connecter -, le chantier est loin d’être terminé. Désormais, les développeurs tentent d’arrondir les angles et d’apaiser les esprits en offrant de petits cadeaux et en proposant des événements. Ainsi, les joueurs auront notamment droit à des week-end Double Match XP pour leur offrir une chance de glaner des points et de progresser. Blizzard annoncera les dates précises de ces événements très bientôt.

Items gratuits, événements et mises à jour correctives

Le studio donnera aussi aux joueurs qui se connectent entre le 25 octobre et la fin de la Saison 1 un skin Cursed Captain Reaper Legendary et un Health Pack Weapon Charm. Ces deux items seront ajoutés automatiquement à l’inventaire des joueurs lorsque ceux-ci se connectent durant cette période. Dans son annonce, Blizzard expliquait aussi qu’il déploierait prochainement plusieurs mises à jour visant à améliorer la stabilité du jeu, à commencer par un patch prévu pour cette semaine. Les développeurs suivent aussi de près les serveurs pour identifier d’autres problèmes et bugs éventuels qui pourraient survenir.

Le studio garde une liste publique de bugs connus sur son forum, mais les joueurs sont victimes de davantage de soucis que ceux qui sont officiellement reconnus. Certains rapportent des problèmes vis-à-vis de personnages spécifiques dans le jeu, comme le Mei, dont le mur de glace se comporte bizarrement, selon un article de Kotaku. Blizzard a même dû retirer complètement deux héros du jeu pour corriger des bugs dans leurs capacités.