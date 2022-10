Overwatch 2 : une vaste attaque DDoS perturbe le lancement du jeu

Lancement compliqué pour Overwatch 2, entre attaque DDoS et bugs plus ou moins gênants.

L’accès anticipé d’Overwatch 2 a été perturbé par quelques bugs et une attaque DDoS massive qui a empêché nombre de joueurs de se connecter. Les fans étaient bloqués sur l’écran de chargement et enchaînaient les erreurs. Certains se sont retrouvés dans des files d’attente à des positions atteignant parfois plusieurs dizaines de milliers.

Le président de Blizzard, Mike Ybarra, avait d’abord tweeté que le jeu connaissait quelques soucis avec ses serveurs et que les équipes de l’entreprise travaillaient d’arrache-pied pour résoudre la situation. Rapidement, il admettait que le jeu était la cible “d’une attaque DDoS massive” sur ses serveurs, entraînant des problèmes et des pertes de connexion.

Unfortunately we are experiencing a mass DDoS attack on our servers. Teams are working hard to mitigate/manage. This is causing a lot of drop/connection issues. https://t.co/4GwrfHEiBE

Blizzard a développé ce nouveau free-to-play pour la Nintendo Switch, la PlayStation 4, la PlayStation 5, Windows, la Xbox One et la Xbox Series X|S. Ce nouveau jeu réduit la taille des équipes de six à cinq joueurs, avec un seul tank désormais. De nouvelles maps, de nouveaux héros et de nouvelles fonctionnalités sont de la partie, dont la possibilité de placer un Ping sur la localisation de l’ennemi pour la transmettre au reste de l’équipe. Les serveurs du jeu original avaient été coupés peu après le lancement de ce deuxième opus, les fans n’ont donc d’autre choix que d’attendre que Blizzard règle le problème avant de pouvoir découvrir pleinement le jeu.

Outre cette attaque DDoS, Blizzard doit aussi corriger quelques bugs qui ont beaucoup fait parler. Parmi ceux-ci, des items et de la monnaie qui disparaissent des inventaires des joueurs, des sections qui ne se peuplent pas, certaines zones qui deviennent inaccessibles, des actions qui entraînent des écrans noirs et la sécurité SMS Protect de Blizzard qui rend le client inutilisable.

Dans un tweet, le réalisateur d’Overwatch 2, Aaron Keller, déclarait que Blizzard allait travailler sans relâche pour gérer les problèmes de serveur et faire face à d’éventuelles autres attaques DDoS.

We’re steadily making progress on server issues and stability, as well as working through a second DDoS attack. We’re all hands on deck and will continue to work throughout the night. Thank you for your patience – we’ll share more info as it becomes available.

— Aaron Keller (@aaronkellerOW) October 5, 2022