Call of Duty: Modern Warfare II : une mise à jour pour corriger les plantages dans les parties à plusieurs

Infinity Ward corrige le problème de plantage dans les groupes sur Call of Duty : Modern Warfare II. Mettez votre jeu à jour le plus vite possible.

Lancer un nouveau jeu n’est jamais simple. Et quand, en plus, le jeu est attendu par des millions joueurs aux quatre coins du globe, le défi est immense. Cela suppose que le code du jeu ne pas (trop) truffé de bugs, que les infrastructures tiennent le coup face à l’affluence et que des personnes malintentionnées ne viennent pas mettre leur grain de sel. Pour Call of Duty : Modern Warfare II, ce fut assez tranquille, malgré un bug plutôt ennuyeux que nombre de fans ont pu rencontrer.

Si Call of Duty : Modern Warfare II plante lorsque vous tentez de jouer avec un groupe d’amis, vous avez tout intérêt à télécharger et installer la dernière mise à jour en date aussi rapidement que possible. En effet, dans un tweet découvert par Eurogamer, le développeur Infinity Ward expliquait avoir été informé que “certains joueurs rencontrent des crashs pendant leurs parties”. Quelques heures plus tard, le studio déclarait qu’il déploierait un patch. Le correctif en question est désormais disponible et accessible à tous les joueurs de Call of Duty : Modern Warfare II. “Les joueurs dans les groupes devraient constater une amélioration significative”, expliquait Infinity Ward.

Mettez votre jeu à jour le plus vite possible

Ce correctif survient alors que le studio doit gérer un certain nombre de problèmes découverts avec le lancement de Call of Duty : Modern Warfare II. un bug, par exemple, empêche les joueurs d’accéder au menu du jeu quand ils sont en plein match. Un autre problème, corrigé depuis lors par Infinity Ward, créait un problème de continuité audio sur PlayStation 4. Le studio a aussi été contraint de désactiver le système de ping de Call of Duty : Modern Warfare II après que certains ont découvert qu’il était possible de l’utiliser pour traquer un ennemi pendant la partie.