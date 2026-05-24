Les fans de The Boys critiquent à l’unisson The Deep après le final, à tort selon certains

Après la diffusion du dernier épisode de The Boys, une vague de critiques s’est abattue sur le personnage du Deep, de nombreux fans exprimant la même insatisfaction. Pourtant, ces réactions semblent passer à côté de certains éléments clés du récit.

Tl;dr Controverse sur les pouvoirs de The Deep .

. Les fans surestiment ses capacités aquatiques.

La série respecte la faiblesse du personnage.

Un débat inattendu autour des pouvoirs de The Deep

Depuis la diffusion du dernier épisode de la saison 5 de The Boys, une polémique inédite secoue les réseaux sociaux. Les spectateurs, habitués à commenter chaque rebondissement, s’attardent désormais sur un détail pour le moins surprenant : l’exploitation – ou plutôt l’absence – des véritables capacités aquatiques de The Deep, interprété par Chace Crawford. D’aucuns estiment avoir été privés d’une démonstration « ultime » de ses pouvoirs lors du final. Une lecture manifestement erronée du personnage.

L’incompréhension persiste chez certains fans

Alors que la série vient tout juste de tirer sa révérence sur Prime Video, une partie du public reproche à la production de n’avoir jamais montré The Deep en pleine maîtrise sous-marine, évoquant des capacités dignes d’un super-héros façon Aquaman. Pourtant, si l’on se penche sur les cinq saisons, aucun élément scénaristique ne vient réellement soutenir cette attente. Ce retour critique paraît d’autant plus paradoxal que la trajectoire de ce personnage reste celle d’un loser pathétique et lâche, dont la médiocrité fait presque consensus depuis le début.

Des pouvoirs volontairement limités par l’équipe créative

Pour mémoire, et cela a souvent été rappelé par les créateurs eux-mêmes, les aptitudes de The Deep se limitent à quelques points bien précis :

Respirer sous l’eau grâce à ses branchies.

Nager rapidement avec une force supérieure à la moyenne.

Communiquer avec la faune marine.

À aucun moment il n’a été question d’hydrokinésie spectaculaire ni de déchaînement océanique. Le ressort comique et dramatique du personnage réside précisément dans cette inadéquation entre ses ambitions et ses réelles facultés, comme en témoignent sa fin tragiquement ironique dans le final.

Une réception contrastée pour un adieu sans fioritures

Face à ces critiques, difficile pour Eric Kripke, créateur du show, de convaincre tous les irréductibles. Au fond, cet emballement illustre combien certaines attentes collectives peuvent se construire sur des fantasmes plus que sur des faits avérés. Reste que ce dernier épisode clôt habilement le chapitre ouvert il y a plusieurs années, assumant jusqu’au bout son regard satirique sur le mythe du super-héros – quitte à froisser ceux qui espéraient voir surgir un super-pouvoir miraculeux là où il n’y avait qu’un antihéros tragicomique.