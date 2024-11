Le créateur de The Boys révèle sa plus grande crainte sur la série télévisée

Eric Kripke a peur que la série télévisée The Boys perde son impact et son message face à son succès grandissant sur Amazon Prime Video.

Tl;dr Eric Kripke, créateur de The Boys, craint de devenir ce qu’il satirise.

Il exprime ses craintes malgré le succès de la série et de ses spin-offs.

Eric Kripke espère maintenir un niveau de qualité constant.

Entre succès et appréhensions

Le créateur et showrunner de la série à succès The Boys, a réussi à captiver le public avec sa critique acerbe de thèmes sociétaux allant des dangers du capitalisme tardif à la brutalité policière. Malgré cette réalisation impressionnante, il confie avoir une peur : que sa franchise devienne la caricature qu’elle a toujours cherché à dénoncer.

Il dévoile cette crainte lors d’une interview avec Collider, évoquant l’avenir de The Boys. « J’ai une peur absolue de devenir ce que nous avons satirisé pendant cinq ans », avoue-t-il.

Le succès de The Boys : un piège potentiel ?

Eric Kripke s’inquiète pour l’avenir de la série, malgré sa popularité croissante. Il redoute que les projets dérivés à venir ne finissent par dénaturer l’essence même de la série. Il en parle avec une certaine appréhension : « Nous faisons ces émissions parce que nous nous en soucions vraiment et que nous sommes passionnés par elles », explique-t-il. Pour lui, l’important est de maintenir un niveau de qualité constant.

Outre la série animée The Boys Presents: Diabolical et la remarquable Gen V basée sur le collège, d’autres projets de spin-off sont en cours. Parmi eux, The Boys: Mexico et une série préquelle nommée Vought Rising. C’est donc beaucoup de The Boys, et Eric Kripke est conscient que s’ils ne sont pas très prudents, ils pourraient facilement finir par devenir la chose qu’ils ont autrefois moquée.

Préserver l’âme de The Boys : un défi de taille

La série The Boys s’achève avec la saison 5 pour diverses raisons, dont une certaine notion de « nombres magiques », selon Eric Kripke. Il s’agit en partie d’une volonté d’éviter que la série ne devienne une parodie d’elle-même. Pour garder les choses fraîches, Eric Kripke et son équipe envisagent d’élargir l’univers créé par le scénariste de bandes dessinées Garth Ennis et l’artiste Darick Robertson via d’autres émissions.

Les fans de The Boys peuvent se réjouir en attendant la saison 5. Même si The Boys venait à perdre son identité punk, ils pourront toujours se consoler avec d’autres séries de super-héros subversives actuellement à l’antenne.