« The Boys“ Saison 5 : un affrontement de Supes annoncé dès le début

La saison 4 de "The Boys" s'achève avec un affrontement attendu entre deux personnages clés.

Tl;dr La saison 4 de The Boys s’achève avec un affrontement attendu entre deux personnages clés.

La saison 5 sera la dernière de la série, avec des dynamiques à résoudre.

Butcher, le leader des The Boys, est prêt à tuer pour atteindre son ennemi, Homelander.

Hughie devra choisir son camp lors du face-à-face entre Starlight et Butcher.

La fin explosive de la saison 4 de The Boys

La saison 4 de The Boys s’est achevée en apothéose, laissant présager un affrontement violent entre deux personnages importants de la série. La rivalité entre ces deux protagonistes, présents depuis le début, a été savamment entretenue tout au long des saisons.

Une saison 5 décisive

La prochaine saison de The Boys sera la dernière. Malgré la fin de la série, l’univers de The Boys n’est pas près de disparaître, avec Gen V saison 2 et The Boys: Mexico en préparation. Cependant, il n’est pas certain que les personnages actuels soient repris dans ces spin-offs. La saison 5 de The Boys devra donc résoudre certaines dynamiques conflictuelles.

L’ultime bataille entre Starlight et Butcher

Butcher, incarné par Karl Urban, est le leader des The Boys, un groupe qui se spécialise dans la neutralisation des super-héros. Sa haine des super-héros vient de ce que Homelander a fait à sa femme, mais elle s’est maintenant étendue à tous les autres personnages ayant du Compound V dans leurs veines. Starlight pourrait donc être celle qui mettra fin à la folie meurtrière de Butcher.

Le choix difficile de Hughie

Starlight et Butcher sont tous deux des personnes très importantes pour Hughie. Il devra rapidement choisir son camp lors de leur confrontation dans la saison 5 de The Boys. Le choix de Hughie sera un point central de l’histoire de la prochaine saison.