Amazon offre un préquel à la série « The Boys »

Amazon prépare un préquel de The Boys

Jensen Ackles, l’un des acteurs de la série The Boys, a récemment révélé lors du San Diego Comic-Con qu’Amazon allait produire un préquel de la série The Boys, intitulé Vought Rising. Ce nouveau volet exploitera le filon de cette série à succès qui, bien qu’elle soit à une saison de sa fin, continue de captiver les spectateurs par son mélange d’action et de super-héros déjantés.

Vought Rising : à la découverte des origines de Vought

Le préquel Vought Rising nous plongera dans les années 1950, au cœur des premiers jours de l’empire diabolique de Vought, ce mega conglomérat qui contrôle toute l’industrie des super-héros dans l’univers de The Boys. Les premiers exploits de personnages tels que Soldier Boy ou même l’étrangement immortelle supe nazie Stormfront, interprétée par Aya Cash, seront dévoilés. Selon les producteurs exécutifs, Eric Kripke et Paul Grellong, l’intrigue tournera autour d’un « mystère tordu sur les origines de Vought ».

The Boys ne s’arrête pas là

La franchise The Boys est loin de s’arrêter avec la série principale. Le même panel du Comic-Con a révélé que son spin-off sur le thème des collèges, Gen V, bénéficiera d’une autre saison, selon GamesRadar+. Par ailleurs, un autre projet appelé The Boys: Mexico est également en cours de développement, avec Diego Luna, Gael García Bernal et le scénariste de Blue Beetle, Gareth Dunnet-Alcocer, d’après Deadline.

On compte aussi The Boys Presents: Diabolical, une série d’anthologie animée où certains auteurs et producteurs de la série originale, tels que Garth Ennis et Seth Rogen, ainsi que des invités spéciaux comme Awkwafina et Andy Samberg ont écrit des histoires originales sur les supes et les ont présentées dans différents styles d’animation. Néanmoins, la question demeure : quand aurons-nous le droit à une autre saison de ce dérivé ?