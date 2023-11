L’univers de The Boys poursuit son expansion avec The Boys : Mexico

Le spin-off The Boys : Mexico est en développement chez Sony Pictures Television et Amazon MGM Studios.

Suite au succès retentissant de la série télévisée The Boys, dont la quatrième saison est prévue pour 2024 sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video, deux séries dérivées ont vu le jour, à savoir la série animée The Boys Presents : Diabolical, qui a été diffusée en mars 2022, et la série universitaire Gen V, dont la première saison s’est achevée au début du mois de novembre et qui a été renouvelée pour une deuxième saison.

The Boys : Mexico est le dernier projet en date visant à étendre l’univers télévisuel de The Boys basé sur les comics du même nom de Garth Ennis et Darick Robertson. Diego Luna et Gael García Bernal devraient participer à la production, tout en ayant des rôles secondaires. Le scénariste de Blue Beetle, Gareth Dunnet-Alcocer, sera également de la partie.

The Boys : Mexico apporte une ambiance hispanique au monde des Supes

Un co-showrunner est actuellement recherché pour rejoindre le créateur, scénariste et producteur exécutif Gareth Dunnet-Alcocer, qui travaille actuellement sur le scénario de The Boys : Mexico. La série mexicaine est produite par les principaux créateurs des autres séries de la franchise The Boys, Eric Kripke via Kripke Enterprises, Seth Rogen et Evan Goldberg via Point Grey Pictures, Neil H. Moritz via Original Film, Sony Pictures Television et Amazon MGM Studios. Loreli Alba devrait se charger de la supervision du proket pour Point Grey Pictures.