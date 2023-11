The Boys : la quatrième saison arrive en 2024

La quatrième saison de la série télévisée The Boys se dévoile avec des affiches de Butcher et Homelander.

Prévue pour l’année prochaine sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video, la quatrième saison de The Boys se déroulera environ un mois après les événements de la première saison du spin-off Gen V. William J. Butcher aka Billy Butcher est au courant de l’existence du virus qui peut neutraliser les Supes et John “Homelander” Gillman sera jugé pour avoir explosé la tête d’un Starlighter, un fan de la super-héroïne Starlight qui n’est plus un membre des Sept, à l’aide de ses yeux laser. Vought International a même créé un hashtag pour l’occasion (#HomeFree).

A noter que les événements de la quatrième saison de The Boys se poursuivront dans la deuxième saison de Gen V. Le casting est toujours composé de Karl Urban, Antony Starr, Jack Quaid, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit, and Jensen Ackles.

The Boys revient en 2024

L’adaptation télévisée de la bande dessinée à succès de Garth Ennis et Darick Robertson, The Boys, est décrite comme une vision amusante et irrévérencieuse de ce qui se passe lorsque les super-héros – qui sont aussi populaires que les célébrités, aussi influents que les politiciens et aussi vénérés que les dieux – abusent de leurs super-pouvoirs au lieu de les utiliser pour le bien. Bien décidés à arrêter les super-héros corrompus, les Boys, un groupe de justiciers, poursuivent leur quête héroïque pour révéler la vérité sur les Sept et Vought International, un conglomérat de plusieurs milliards de dollars qui gère les super-héros et dissimule leurs sales secrets. C’est l’impuissance apparente contre la superpuissance.