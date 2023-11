Gen V : le final de la première saison va impacter The Boys

La série télévisée The Boys de Sony et Amazon est directement connectée au spin-off Gen V.

Dans le dernier épisode de Gen V, Cate et Sam ont affronté Marie, Jordan, André et Emma, alors qu’une guerre civile de super-héros a éclaté sur le campus de Godolkin après que Cate et Sam aient libéré tout le monde de The Woods (Les Bois). Face à ce chaos, Ashley n’a d’autre choix que d’appeler des renforts en la personne de Homelander (Antony Starr, vedette de The Boys), qui n’est pas très content à son arrivée. “Quel genre d’animal êtes-vous ? Tu aimes attaquer les tiens ?”, demande-t-il à Marie avant de lui infliger un coup avec ses yeux laser. Plus tard, un bulletin d’informations présente Marie, Emma, Jordan et André comme les responsables du massacre de Godolkin, tandis que Cate et Sam sont annoncés comme les nouveaux Gardiens de Godolkin…

If we’re clearin up the timeline, @genv takes place between S3 and S4. So the kiddos at God U all saw Homelander laser a guy’s head off to the sound of thunderous applause pic.twitter.com/SYwH0raJgD — THE BOYS (@TheBoysTV) September 6, 2023

Michele Fazekas, la showrunneuse de Gen V, explique les objectifs de Homelander dans le spin-off de The Boys :

Pourquoi Homelander devrait-il figurer dans cette saison de GenV ? La question a été soulevée à plusieurs reprises, puis on s’est rendu compte que, oui, l’avant-dernière scène de cet épisode semblait être le bon endroit pour le voir. Son objectif est de remettre tous ces enfants stupides dans le droit chemin. Du genre : “Avez-vous oublié ce que vous êtes, ce que nous sommes ?” Je pense qu’il est furieux d’être impliqué dans tout ça. Il a été appelé par Ashley, qui lui a dit : “On va se faire assassiner. S’il vous plaît, venez.” C’est une vraie plaie pour lui, et il est furieux. Je pense que c’est un retour à la réalité pour nos héros, qui pensent qu’ils font ce qu’il faut, qu’ils sauvent des gens, et maintenant on leur dit que non, c’était exactement ce qu’il ne fallait pas faire.

Butcher prépare sa nouvelle rébellion contre les Supes

Homelander n’est pas le seul personnage important de The Boys à apparaître dans Gen V puisque William J. Butcher (Karl Urban) figure dans une scène bonus directement au sein de The Woods où il déclare avec un sourire en coin : “Quelle bande de connards”.

Le producteur Eric Kripke explique pourquoi il est là :

Nous savions que nous voulions que le virus soit une intrigue importante de la quatrième saison de The Boys, et nous voulions que Butcher soit au courant de son existence. Les propositions ont donc commencé à fuser : “Pouvons-nous le voir en train de découvrir le virus ? Ou pouvons-nous montrer le moment où nous pensons qu’il va l’apprendre ?” On a continué à en parler et on s’est dit : “Pourquoi ne pas le mettre dans Gen V pour qu’il soit sur la piste du virus immédiatement, plutôt que d’en parler dans un dialogue ?”