Gen V est renouvelé pour une deuxième saison

Amazon commande une deuxième saison pour Gen V, le spin-off de The Boys.

Le renouvellement de Gen V par Amazon intervient à la moitié de la première saison du spin-off qui se déroule à la Godolkin University, la prestigieuse université réservée aux super-héros où les étudiants s’entraînent pour devenir la prochaine génération de héros. Au-delà du chaos typique de l’université, qui consiste à se trouver soi-même et à faire la fête, ces jeunes sont confrontés à des situations explosives… et se battent pour la popularité et les bonnes notes, mais les enjeux sont bien plus importants lorsque des super-pouvoirs sont en jeu.

Just dropped to our knees in a Planet Vought. pic.twitter.com/tiZ8t6XqOj — GEN V (@genv) October 19, 2023

Vernon Sanders, responsable des programmes télévisés chez Amazon MGM Studios, a déclaré :

Pour nous et nos merveilleux partenaires au sein de Sony, le fait de développer l’univers de The Boys avec une série aussi audacieuse que Gen V a été une aventure incroyable. Dès notre première conversation avec les showrunners Michele Fazekas et Tara Butters, ainsi qu’avec Eric Kripke, Evan Goldberg et Seth Rogen, nous savions que Gen V repousserait les limites. Leur approche sans concession est exactement ce que le public aime, et elle a permis à Gen V de devenir la série numéro 1 sur Amazon Prime Video dans plus de 130 pays. Gen V est la nouvelle série originale d’Amazon Prime Video la plus vendue en 2023, et nous sommes ravis que nos incroyables acteurs et notre équipe continuent de raconter des histoires courageuses et osées grâce à Gen V pour nos clients.

Gen V, le nouveau succès de Sony sur Amazon Prime Video

Le casting de la première saison de Gen V comprend Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas et Marco Pigossi. Gen V compte également parmi ses invités Clancy Brown et Jason Ritter, ainsi que Jessie T. Usher, Colby Minifie, Claudia Doumit et P.J. Byrne, qui reprennent leurs rôles de The Boys.

Katherine Pope, présidente de Sony Pictures Television Studios, a ajouté :

Nous sommes très fiers que notre première série la mieux classée ait droit à une deuxième saison ! Merci aux producteurs, aux acteurs et à l’équipe pour avoir donné vie à Gen V, ainsi qu’à nos coéquipiers d’Amazon Prime Video pour leur soutien et leur partenariat incroyables. Et nous sommes impatients de poursuivre ensemble ce voyage insensé dans la deuxième saison.