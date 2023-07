Gen V : un compétition brutale entre les “Supes” à Godolkin University

Un spin-off sur la vie à Godolkin University, la seule université américaine exclusivement réservée aux jeunes super-héros adultes et gérée par Vought International.

La série préquelle Gen V, issue de l’univers de The Boys, explore l’entraînement de la première génération de super-héros à connaître le composé V et à savoir que leurs pouvoirs leur ont été injectés, et non pas donnés par Dieu. Ces jeunes héros compétitifs mettent leurs limites physiques et morales à l’épreuve, en concourant pour le classement très convoité de l’école. Ils apprennent rapidement que l’ambition s’accompagne de sacrifices et que la différence entre le bien et le mal n’est pas aussi évidente qu’ils le croyaient. Lorsque les sombres secrets de l’université sont révélés au grand jour, les étudiants doivent faire face au type de héros qu’ils vont devenir.

Gen V se tease en vidéo

Dirigée par les showrunners Michele Fazekas et Tara Butters, Gen V débutera sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video dès le 29 septembre prochain. Pour mémoire, le casting est composé de Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi, Clancy Brown, Alexander Calvert et Jason Ritter. Jessie T. Usher, Colby Minifie, Claudia Doumit et P.J. Byrne, qui reprennent leurs rôles dans The Boys, sont également attendus.

Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Zak Schwartz, Erica Rosbe, Michaela Starr et Loreli Alanis sont producteurs exécutifs de Gen V, tandis que Brant Engelstein occupe le rôle de co-producteur exécutif.