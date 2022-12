Gen V : une rentrée sanglante pour le spin-off universitaire de The Boys

Les "Supes" de demain formés chez Godolkin University dans Gen V vont devoir se méfier de la concurrence.

Produit par Amazon Studios et Sony Pictures Television Studios, en association avec Kripke Enterprises, Point Grey Pictures et Original Film, Gen V prend place dans Godolkin University, la seule université américaine exclusivement réservée aux jeunes super-héros adultes (gérée par Vought International), et explore la vie de super-héros aux hormones et à l’esprit de compétition, qui mettent leurs limites physiques, sexuelles et morales à l’épreuve, en se disputant le premier rang de l’école.

Un trailer pour Gen V

Le casting de Gen V est composé de Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi, Clancy Brown, Alexander Calvert et Jason Ritter. A noter que Jessie T. Usher, Colby Minifie et P.J. Byrne reprennent leurs rôles dans The Boys.

Michele Fazekas et Tara Butters sont les showrunners et producteurs exécutifs de Gen V. Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Zak Schwartz, Erica Rosbe, Michaela Starr et Loreli Alanis sont également producteurs exécutifs du spin-off qui sera diffusé courant 2023 sur Amazon Prime Video. Brant Engelstein est lui co-producteur exécutif.