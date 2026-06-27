Les consoles Xbox deviennent encore plus chères

Microsoft relève encore le prix des Xbox Series X et S. Les hausses, liées aux coûts de fabrication, entreront en vigueur le 1er août.

En bref Microsoft annonce une nouvelle hausse importante des prix des consoles Xbox.

Les augmentations varient de +100 à +150 dollars selon les modèles

La firme de Redmond explique cette décision par la hausse des coûts de fabrication et les pénuries de composants.

Vous avez encore un petit mois devant vous. Après le 1er août 2026, acheter une Xbox coûtera plus cher, encore une fois.

Un mois pour acheter avant la claque

L’annonce a été publiée sur le site de Xbox avec un calendrier très clair. La hausse n’entre pas en vigueur tout de suite, mais dans un peu plus d’un mois. Pour ceux qui comptaient passer sur Xbox Series X ou Xbox Series S, c’est le genre de délai qui change tout. Après, ce sera le nouveau tarif, point.

Les nouveaux tarifs font mal, surtout sur les modèles 1 To

Dans le détail, les modèles 512 Go prennent 100 dollars de plus, soit environ 91 euros. Les versions 1 To, elles, augmentent de 150 dollars, soit environ 137 euros. Résultat ?

Xbox Series S 512 Go : environ 454 euros (499 dollars)

Xbox Series S 1 To : environ 545 euros (599 dollars)

Xbox Series X 1 To Digital : environ 681 euros (749 dollars)

Xbox Series X 1 To Standard : environ 727 euros (799 dollars)

La claque est surtout visible sur les machines en 1 To. Et là, clairement, on n’est plus dans le petit ajustement discret en rayon.

Pourquoi Xbox retouche encore ses prix ?

Le fond du problème, Xbox le relie aux coûts de fabrication qui ont explosé sur l’année écoulée. En cause, des pénuries liées aux composants, qui ont déjà pesé lourd sur pas mal de produits tech.

Ce n’est d’ailleurs pas une première. La marque explique que ses consoles ont déjà connu des hausses sensibles depuis leur lancement en 2020. Bon, pour les joueurs, le constat reste le même, la génération actuelle devient de moins en moins accessible.

Une annonce encore incomplète

Dernier point, l’histoire n’est pas totalement figée. L’annonce est encore en cours de développement, donc d’autres précisions peuvent encore tomber. Mais sur l’essentiel, la messe est dite, les prix montent, et ils montent fort.