L’énorme mise à jour du 25ᵉ anniversaire de Half-Life propose quatre nouvelles cartes multijoueurs et bien plus encore

Jusqu'au 20 novembre, le célèbre jeu de tir est disponible gratuitement sur Steam, et Valve a publié un nouveau documentaire. Que révèle ce documentaire sur l'univers du jeu ?

25 ans se sont écoulés depuis la première sortie de Half-Life, un jeu qui a marqué l’histoire du gaming. Pour célébrer cet anniversaire, Valve, la société productrice, a publié une mise à jour majeure.

Cette mise à jour a permis d’intégrer Uplink, une démo de Half-Life, à l’original. Le contenu d’Uplink est désormais accessible simplement en cliquant sur le bouton “Nouvelle Partie” du menu de Half-Life.

De plus, “Valve a ajouté quatre nouvelles cartes multijoueur”. Certains d’entre vous pourraient les reconnaître. L’une représente un ancien poste de la Xen abandonné, une autre se situe dans une ancienne installation de lancement de satellite orbital.

Half-Life turns 25 this weekend, and we're pushing a big update to bring back some of that 1998 feeling with restored original launch day content, brand new multiplayer maps, a look behind the scenes with the original development team, and more: https://t.co/ceV4oePUyP pic.twitter.com/1eOtLiHXbE

— Valve (@valvesoftware) November 17, 2023