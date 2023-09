Le système de signalement d'abus dans le chat vocal Xbox arrive cette semaine. La mise à jour de septembre apporte plusieurs autres nouveautés intéressantes.

Microsoft doit lancer sa fonctionnalité de signalement d’abus dans les chats vocaux pour les consoles Xbox. Annoncée en juillet, cette dernière permet aux joueurs de signaler des remarques inappropriées entendues pendant les parties. Le système capture un enregistrement de 60 secondes sur la console ; vous avez alors 24 heures pour compléter votre rapport. La fonctionnalité arrive cette semaine dans la mise à jour de septembre pour les Xbox Series X|S et Xbox One. Dans un premier temps, elle sera cependant limitée à “quelques marchés anglophones” que sont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Irlande, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Microsoft indique avoir conçu cet outil de signalement vocal avec un juste équilibre entre la facilité d’utilisation et un minimum d’interférences dans le jeu. “Notre fonctionnalité est pensée pour que vous, et uniquement vous, puissiez initier l’enregistrement des 60 dernières secondes d’activité pour les besoins de modération de contenu”, écrit l’entreprise. Celle-ci fonctionne comme l’enregistrement standard du gameplay, mais le contenu enregistré pour analyse de modération n’est utilisé qu’à cette fin. “Ces enregistrements n’apparaîtront pas dans vos enregistrements récents et ces clips ne peuvent être téléchargés, modifiés ou partagés”, précisent Microsoft.

La firme de Redmond ajoute par ailleurs que la console ne sauvegarde ou n’envoie aucun enregistrement à moins que vous ne démarriez le processus de signalement. Après avoir capturé un extrait vocal qui, selon vous, enfreint les règles de la communauté Xbox, l’échantillon reste sur votre console pendant “24 heures” et vous pouvez choisir de le soumettre immédiatement ou d’attendre la fin de votre partie. De plus, votre Xbox vous rappellera une dernière fois d’envoyer le rapport si la période des 24 heures est sur le point d’expirer. Enfin, vous recevrez une notification vous indiquant si l’entreprise a pris des mesures contre la personne concernée.

La mise à jour de septembre apporte plusieurs autres nouveautés intéressantes

Cette mise à jour Xbox de septembre ajoute aussi la possibilité de streamer rapidement une partie Xbox sur Discord. Après installation, vous pourriez lier votre compte Discord et rejoindre les canaux vocaux de la plateforme directement depuis la console. Vous trouverez les contrôles d’activation dans le guide Xbox en naviguant dans Parties & Chats et en choisissant Discord.

Cette mise à jour permet aussi aux utilisateurs d’activer ou non le taux de rafraîchissement variable (VRR) de la console. Vous pouvez désormais activer ou désactiver cette fonctionnalité en allant dans Général > TV et options d’affichage > Vidéo. Vous verrez alors les options pour laisser le VRR “toujours activé” ou “jeu uniquement” ou pour le désactiver totalement.