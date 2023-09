La Xbox Series S est désormais disponible en Carbon Black avec 1 To de stockage. De quoi installer bien plus de jeux.

Il y a une nouvelle Xbox disponible sur le marché. Microsoft vient en effet de lancer une nouvelle version de la Xbox Series S dans un coloris Carbon Black avec deux fois plus de stockage, 1 To, contre les 512 Go standard des autres modèles. La machine coûte 350 $, propose la même finition matte que la plus onéreuse Series X et elle est livrée avec une manette sans fil officielle. Cette nouvelle console est disponible dès à présent chez tous les revendeurs après avoir été teasée comme il se doit durant le Summer Games Fest en juin dernier.

Le principal avantage de cette variante est sans nul doute l’augmentation du stockage. La Series S ne pouvant pas lire les CD/DVD/Blu-ray, le disque dur est la seule option. Les précédentes versions étaient limitées à 512 Go, à peine suffisant pour trois ou quatre jeux AAA. Quand on sait que le récent Starfield de Bethesda pèse 130 Go, qu’un jeu pèse souvent 100 Go, cette nouvelle Series S devrait permettre d’en avoir sept ou huit, ainsi que de nombreux petits jeux indépendants. Il vous faudra toujours supprimer d’anciens titres pour faire de la place aux récents, évidemment, ou utiliser un disque externe, mais vous aurez le temps de voir venir.

Cette nouvelle Series S propose aussi un design plus respectueux de l’environnement, avec de nombreux composants en matériaux recyclés, dans la continuité de la tendance initiée en 2021 avec les consoles Series S.

De quoi installer bien plus de jeux

La convention de nommages des Xbox d’aujourd’hui peut être assez perturbante pour les consommateurs. Qu’est-ce donc que la Series S, en quoi est-elle différente de la Series X ? Toutes deux sont des consoles nouvelle génération, mais la Series S est moins puissante que la Series X et n’a pas de lecteur de disque. Cependant, la Series X coûte 500 $, la Series S, 300 ou 350 $, selon le stockage. Les jeux modernes sont compatibles avec les deux machines, mais la Series S se limite au 1080p ou 1440p quand la Series X est une véritable console 4K.