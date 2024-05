Un mod de Super Mario 64, notre meilleure chance pour vivre Mario Maker en 3D

Avec Mario Builder 64, concevoir et partager des niveaux de jeu devient un jeu d'enfant. Maintenant, vous êtes prêt à tester votre créativité avec Mario Builder 64 ?

Tl;dr Super Mario Maker autorise la création de niveaux en 2D seulement.

Deux moddeurs ont créé une modification pour Super Mario 64.

L’outil de création offre plus de 100 éléments pour construire des niveaux.

Des plateformes pour partager et découvrir les créations des utilisateurs existent.

Une nouvelle dimension pour Super Mario

Super Mario Maker et sa suite sont deux jeux exceptionnels qui offrent aux fans la possibilité de créer et de partager leurs propres niveaux Mario, mais uniquement en 2D. Les versions 3D du célèbre plombier n’ont jamais été incluses dans ces jeux. Grâce à l’intervention opportune de deux moddeurs, Arthurtilly et Rovertronic, cela pourrait bien changer.

Une modification pour Super Mario 64

L’open source, la liberté de partage et de modification du code, est une valeur fondamentale dans la communauté des moddeurs. Arthurtilly et Rovertronic en sont le parfait exemple. Ils ont développé une modification pour Super Mario 64 qui offre aux joueurs la possibilité de créer facilement leurs propres niveaux en 3D. Toutefois, ils devront disposer de leur propre copie (légalement obtenue) de Super Mario 64 ainsi que d’un logiciel séparé pour incorporer le mod. Il est même possible d’utiliser Mario Builder 64 sur une Nintendo 64, à condition de posséder une flashcart compatible.

L’art de la création à portée de main

Imaginez avoir à votre disposition plus de 100 pièces différentes pour construire vos niveaux. C’est ce que promet cet outil de création, qui inclut également des pièces personnalisées provenant d’un mod précédent. Par exemple, les “powerups” permanents sont à votre disposition. Pour partager vos créations et découvrir celles des autres, il est recommandé de consulter un site web dédié aux moddeurs de niveaux Mario, ainsi que le serveur “Discord” de Rovertronic.

Un futur prometteur

Il est excitant de penser aux prochaines possibilités offertes par cette modification. D’étonnants niveaux “kaizo-style” en 3D pourraient émerger, tandis que les “speedrunners” pourraient profiter de cet outil pour créer des terrains d’entraînement personnalisés. Personnellement, je guette avec impatience l’arrivée de niveaux qui nécessitent des demi-pressions de bouton pour être terminés. Quel que soit l’avenir, une chose est sûre, “Super Mario 64” va prendre une nouvelle dimension.