Life by You voit sa sortie reportée indéfiniment

Le rival des Sims n'a plus de date de sortie.

Tl;dr Le simulateur de vie Life by You est une nouvelle fois retardé.

Positionné comme concurrent direct de The Sims, le jeu promet une expérience immersive sans précédent.

Aucune nouvelle date de sortie n’a été annoncée par l’équipe de développement.

Le jeu The Sims continue de se développer et d’attirer une communauté de joueurs.

Encore du retard pour Life by You

Life by You, développé par Paradox Tectonic, traverse une période de développement tumultueuse. Alors qu’il est présenté comme un sérieux concurrent des Sims d’Electronic Arts, le simulateur de vie “le plus moddable et le plus ouvert jamais conçu” a subi un nouveau report.

Les raisons du report de Life by You

Selon Mattias Lilja, directeur adjoint de Paradox Interactive, la sortie en accès anticipé de Life by You, initialement prévue pour le 4 juin 2024, est reportée. Si aucune raison précise n’a été avancée pour expliquer ce retard, Paradox Interactive confirme que l’équipe créative n’est pas encore prête à fixer une nouvelle date de sortie, estimant plus sage “d’attendre pendant que nous planifions l’avenir“.

Un concurrent sérieux pour Les Sims

Depuis plus de deux décennies, Les Sims domine le genre de la simulation de vie. Cependant, Life by You entend bien bouleverser la donne en proposant un système de personnalisation plus poussé, qui sera enrichi par des mises à jour post-lancement. Paradox Tectonic a ainsi pour objectif de travailler avec la communauté pour optimiser le jeu en fonction des attentes des joueurs. Life by You devrait rester en accès anticipé pendant 12 mois après son lancement, dont la date reste à déterminer.

La réponse des Sims

De son côté, Maxis travaille sur une nouvelle version des Sims, nom de code Project Rene. Si l’on ne sait pas encore à quoi s’attendre, Maxis a confirmé qu’il s’agira d’un jeu gratuit qui proposera de nombreuses mises à jour et extensions après son lancement. En attendant la sortie de Life by You, Les Sims continue de fidéliser sa communauté en proposant régulièrement du nouveau contenu.