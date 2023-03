Life by You : le nouveau concurrent des Sims par Paradox Interactive

"Le simulateur de vie le plus moddable et le plus ouvert jamais conçu."

En recrutant le vétéran Rod Humble, ancien responsable de la franchise Les Sims chez Electronic Arts, pour diriger Paradox Tectonic, l’éditeur suédois Paradox Interactive avait une seule idée en tête… créer le concurrent des Sims avec Life by You. Cette nouvelle simulation de vie se démarque par ses conversations en langage réel et la possibilité de passer d’un angle de caméra à l’autre pour vivre la vie d’un humain dans un monde ouvert où tout est personnalisable.

Les joueurs créent leurs propres foyers, construisent leurs maisons et racontent d’innombrables histoires. Une grande variété d’outils de création et d’éditeurs permettra aux joueurs de personnaliser chaque aspect de leur expérience, leur donnant la possibilité de vivre pleinement leur vie ou d’en enfreindre les règles, comme ils l’entendent.

Un trailer pour Life by You

Life by You sortira le 12 septembre prochain en accès anticipé sur PC via Steam et l’Epic Games Store.

Fredrik Wester, PDG de Paradox Interactive, a déclaré :

La vision de Paradox Tectonic pour Life by You s’inscrit naturellement dans notre philosophie au sens large, à savoir que nous créons les jeux et vous, les joueurs, créez les histoires. Nous sommes impatients de voir quels types d’histoires les joueurs créeront dans ce nouveau bac à sable. Nous avons emmené notre communauté dans l’espace, dans le passé, et tout autour du monde. Life by You nous rapproche de notre propre vie ou nous permet d’explorer différentes réalités potentielles. Nous sommes ravis de faire notre entrée dans le genre des simulations de vie.