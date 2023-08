Microsoft fait disparaître l'essai à 1 € de son Xbox Game Pass avant la sortie de Starfield. Pas question de passer à côté de cette manne importante.

Le Game Pass de Microsoft est une offre très, très intéressante. D’autant plus qu’il était possible de tester le service pour un euro symbolique. Malheureusement, cette offre d’essai avait disparu il y a quelques mois. Avant d’être réintroduite récemment, mais réduite à quinze jours. Mais aujourd’hui, elle a de nouveau disparu et un coupable est tout désigné : il s’agit du jeu très attendu Starfield.

C’est l’utilisateur @Wario64 sur Twitter / X qui a découvert la chose. La firme de Redmond a supprimé cette offre d’essai à 1 $ ou 1 €. Que ce soit sur le site américain ou le site français, elle n’existe plus. Autrement dit, désormais, pour s’abonner au Game Pass, les joueurs doivent payer un mois plein, et ce, même si c’est première fois.

Dommage pour les joueurs, évidemment, mais pour Microsoft, c’est une véritable aubaine. L’arrivée de Starfield, première véritable grosse exclusivité de cette nouvelle génération de console, devrait grandement participer à faire augmenter le nombre d’abonnements. Le jeu pourrait même lui permettre de battre des records. Nul doute que de nombreux joueurs attendaient cette sortie pour activer leur période d’essai et pouvoir ainsi y jouer pour 1 €. Dommage.

Microsoft has apparently eliminated the $1 Xbox Game Pass trial once again, just before the release of Starfield https://t.co/8tUcvdYHX3https://t.co/nnok972zbU Pictured: today vs earlier this month pic.twitter.com/GpDDl3jz4l — Wario64 (@Wario64) August 27, 2023

Pas question de passer à côté de cette manne importante

Microsoft avait aussi augmenté les tarifs de ce service il y a quelques mois. Sur console, il coûte désormais 10,99 € par mois et 14,99 € dans sa version Ultimate. L’offre PC est la seule à ne pas avoir vu son tarif évoluer, toujours proposée à 10 € par mois. Selon le géant américain, cette hausse est justifiée par le coût de développement des jeux réalisés par ses propres studios.

Starfield, de son côté, sortira le 6 septembre prochain, sur PC et Xbox Series X|S. L’accès anticipé, quant à lui, ouvre le 31 août. Ce jeu sera disponible dans le Game Pass, mais il est évidemment possible de l’acquérir “normalement”, sans abonnement, chez votre revendeur préféré. Et au cas où vous ne le sauriez toujours pas, on rappellera que Starfield est la dernière création en date du studio Besthesda, à qui l’on doit Skyrim. C’est un jeu de rôle spatial qui vous fera explorer de nombreuses et variées planètes.