Le Samsung Galaxy S22 FE n’est pas encore totalement enterré

Le Galaxy S22 FE serait toujours d'actualité, mais Samsung procèderait à un certain nombre d'ajustements.

Cela fait quelques années que Samsung a pris l’habitude de lancer des version Fan Edition (FE) de ses appareils Galaxy S. Le premier fut le Galaxy S20 FE, annoncé en septembre 2020. L’appareil s’était plutôt bien vendu et était devenu très populaire. Le géant sud-coréen voulait récidiver l’année suivante, mais la pandémie et la pénurie de puces avait repoussé la sortie du Galaxy S21 FE. Celui-ci devait arriver en septembre 2021, mais ne fut lancé qu’en janvier 2022, quelques semaines seulement avant les Galaxy S22. Aura-t-on alors droit à un Galaxy S22 FE ?

Le Galaxy S22 FE serait toujours d’actualité

Ce retard du Galaxy S21 FE a eu plusieurs conséquences. Tout d’abord, il fut rapidement éclipsé par les Galaxy S22. Ensuite, le nommage du produit a conduit nombre de clients à penser qu’il s’agissait d’un appareil de 2021, malgré son lancement en 2022.

Cela fait maintenant près d’un an depuis que le Galaxy S21 FE est arrivé. Samsung pourrait lancer son successeur. Mais plusieurs rapports précédents ont laissé entendre que le géant sud-coréen avait plutôt choisi d’annuler toute la gamme FE. Parmi les raisons invoquées pour cette décision, la faible réponse du public au Galaxy S21 FE et les craintes autour de la disponibilité des puces pour le S22 FE. Ceci étant dit, d’autres rapports, plus récents, suggèrent que Samsung aurait bien l’intention de lancer un Galaxy S22 FE.

mais Samsung procèderait à un certain nombre d’ajustements

Si le tweet du leakster RGCloudS est avéré, il y a une grande chance que Samsung lance son Galaxy S22 FE en 2023. Ce dernier révèle par ailleurs que cet appareil utiliserait la nouvelle puce Samsung Exynos 2300, qui est très proche de la puce Tensor de Google qui propulse les récents Pixel 7.

RGCloudS indique aussi que Samsung pourrait modifier son planning pour le Galaxy S22 FE en 2023. Plutôt qu’un lancement en janvier 2023, celui-ci se ferait plus tard, probablement durant le deuxième événement Galaxy Unpacked de 2023. Il est aussi possible que ce Galaxy S22 FE remplace le Galaxy A74 de l’année prochaine. En plus du Galaxy S22 FE, Samsung pourrait aussi utiliser cette même puce sur une nouvelle tablette, laquelle serait une version allégée de la Galaxy Tab S8 existante. Elle arriverait dans le courant de l’année 2023.

Il sera intéressant de voir si Samsung conserve le nom “Galaxy S22 FE”. Étant donné que le grand public associe la mention “S22” à l’année 2022, il est tout à fait possible que Samsung fasse l’impasse sur l’étiquette “S22 FE” et opte pour Galaxy S23 FE.