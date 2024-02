Le Royaume-Uni avance vers l’interdiction des téléphones dans les écoles

À l'instar de la France et de l'Italie, l'utilisation des téléphones en classe y est désormais limitée.

Bannissement des téléphones portables à l’école : le nouveau cap du gouvernement britannique

Dans un souci de préserver la santé mentale et le bien-être des enfants, le gouvernement britannique envisage d’emboîter le pas à d’autres pays européens, tels que la France et l’Italie, en interdisant l’usage des téléphones portables en milieu scolaire. Selon Gillian Keegan, secrétaire d’État à l’Éducation, ce geste est motivé par un besoin de “clarté et de cohérence dans les pratiques” scolaires.

Quatre options pour un même objectif

Selon les directives présentées, plusieurs options s’offriraient aux établissements. La plus extrême consisterait à bannir totalement les téléphones portables du périmètre scolaire, bien que cette mesure puisse engendrer des complications pour les élèves se rendant à l’école.

Une autre proposition invite les élèves à remettre leurs téléphones à leur arrivée à l’école, palliant ainsi aux problèmes potentiels de la première option. Cela dit, une autre approche prône un entreposage strict des téléphones dans les casiers ou dans tout autre espace de rangement personnel à l’école. Bien que les élèves conservent la possession de leur appareil, son utilisation serait interdite à tout moment de la journée.

Enfin, la dernière option, plus flexible, autoriserait les élèves à conserver leurs téléphones avec eux, à condition qu’ils soient éteints et inutilisés.

Une approche pédagogique

Les directives ne suggèrent pas seulement une restriction de l’usage du mobile, elles prônent également une éducation sur ses impacts potentiellement néfastes. “Les études démontrent que l’utilisation excessive des médias sociaux peut nuire à la santé mentale des jeunes”, précise le gouvernement britannique.

La collaboration des parents : un maillon essentiel

Les parents sont incités à faire leur part également. Si un contact avec leur enfant s’avère nécessaire durant le temps scolaire, il est recommandé de passer par l’école plutôt que d’utiliser un téléphone privé. De plus, le gouvernement recommande que les parents discutent des dangers potentiels liés à l’usage du téléphone portable et de l’internet à la maison.